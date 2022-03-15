【生命鬥士】捱過35次電療跳樓式身體轉差　抗癌爸爸為妻女走過10年康復路

▲ 郭偉君10年前確診鼻咽癌，為妻女及好兄弟撐過去。

幸福非必然，經營餐飲業的郭偉君10年前事業有成，擁有一個可愛的大女兒，與孕妻正準備迎接第二胎誕生，卻因一次身體檢查意外揭發患上鼻咽癌3期。自此他開始漫長的抗癌療程，化療藥副作用令他經歷「跳樓式」的急促身體衰弱，但憑著堅毅意志，對家庭和工作夥伴的承諾，他成功撐過去，擊敗癌魔。

▲ 郭偉君與太太育有11歲及8歲的女兒。（黃建輝攝）

童年在屋邨成長，郭偉君在家中五兄弟姊妹排行最小。自認不是讀書材料的他在14歲時爸爸過身後，經姐姐介紹下由低做起去學廚，一做就是30多年。03年他首次嘗試開餐廳，屢戰屢敗下終成功建立自己的飲食事業，在觀塘、大圍、樂富、銅鑼灣都有餐廳開業。

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事業上軌道並擁有幸福家庭的他，10年前卻經歷一場生死考驗。2012年，他打算和當時結婚3年的太太離港補拍婚紗相，於是事前去做身體檢查，醫生卻在他的頸部位置摸到手指公般大小的淋巴，細問下發現原來已腫了兩年，但因為之前其他醫生都診斷是感冒發作，導致淋巴腫脹，令他不以為意。經抽取組織化驗下，證實是不良細胞轉移，及後由耳鼻喉科醫生檢查發現患上鼻咽癌。

無任何徵兆，食得睡得行得，肥嘟嘟。在很偶然情況下發現是癌症，已經是3期，差些演變成4期。

太太當時懷有5個月身孕，仿如天崩地暗，而他就上網翻查治療資訊，並在公立醫院排期接受電療及化療，原本獲安排1月29日入院，最終在他要求下延至3月11日才接受治療：

我跟醫生說，你讓我度過新年吧，這是我擁有健康身體度過的最後一個新年。

嚴重副作用仿如「落地獄」

由於父母都是患癌離世，他很早已做足心理準備：「由知道有癌症到現在，我也沒有抱怨過。」姐姐來探病時問他有何心願想達成，他也直言擔心不來：

現在這刻就是治療，未來事我現在做不到。我想看著女兒長大，想整個家庭幸幸福福，這些我最想，但不是現在這一剎那立即做到。當時不想這些，一想就會覺得無路行，煩惱都是自尋。

在這半年間，他經歷「形容不到的痛苦」，前後共接受了35次電療及6次化療：「如果要形容，真是仿似落地獄，不是痛苦這麼簡單。」身體相當虛弱，醫生提示可能會出現的副作用，如耳鳴、口腔潰爛、脫髮、四肢無力、怕冷、嘔吐、吞嚥困難，都一一應驗。

▲ 郭偉君接受電療化療後出現的副作用，令他感覺仿如置身地獄。（受訪者提供）

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因為吃不到東西，他要插上胃喉，卻令一邊鼻冀發炎，流出許多分泌物，演變成鼻塞，要處方通鼻藥收鼻水。其後又出現便秘，服下通便秘藥後就變成胃部不適，再被處方胃藥。亦由於使用化療藥的緣故，白血球減少，身體多處出現潰瘍情形，口腔嚴重潰爛，需用上漱口水。頸部經電療後燒焦，又被處方消炎藥……種種接連出現的徵狀令他厭倦用藥，整個人陷入對化療副作用的恐懼：

每次一落化療藥的副作用之後一星期，身體差到不像生病，是「跳樓式」那種掉法，墮下去。那種恐懼無法形容，不知可以去到幾差，現在沒有甚麼事會令自己恐懼，那時這麼恐怖、痛苦、孤獨都捱得過，還有甚麼捱不過去？

由於太太當時懷孕，不能到醫院探望他，由秀茂坪到瑪麗醫院完成所有電療化療，他幾乎都是孤身一人。留院期間，郭偉君也見證著有癌症病人捱不過去，病房24小時響著儀器發出的咇咇聲，令他慶幸自己的適應力足以跨過困境：

一個人適應能力很影響他的一生。我發覺我適應力頗強，變了可以過得到那一剎那，有些人過不到。睡在我旁邊的肺癌病人，我看著他打第一針，當時我打第二針。我到第3個月，他就要全家人來探望他，因為過不到。那半年看著許多人生離死別。

▲ 郭偉君在樂富廣場最新開設的韓國餐廳「小火焰韓式咖啡廳」。（黃建輝攝）

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2013年6月11日，太太誕下小女兒。郭偉君抱著剛出生的小女兒合照，當時他因電療後面部全黑。時至今日已過去10年，雖然已康復，但癌症為他帶來許多後遺症，聽力、嗅覺、味覺也受損，體力大不如前，然而他仍豁達地看生死：

死無從害怕，要死的一剎那不要怕，都是要死。但會遺憾，生命這麼快就流逝，真的會遺憾。好像現在這樣身體不好，都會遺憾不夠體力跟女兒玩耍，要工作也不夠時間陪伴她們成長。她們都很乖。

太太身處內地，疫情之下一家人已分開生活兩年，女兒就留在郭偉君身邊。由於工作忙碌，他不能長時間陪伴女兒，但她們也很理解：「她知道我病，知道我工作辛苦，因為她們會跟我來餐廳。我說爸爸不是不想陪伴你們，爸爸只是做飲食業，她們是明白的。」小女兒更十分窩心，每日他出門時都會問：「爸爸，今晚回來吃飯嗎？」令他感到一陣暖意。

▲ 為了妻女及好兄弟，郭偉君在艱苦的治療過程中堅持下來。（黃建輝攝）

提到是甚麼原因，令他在艱苦的治療過程中堅持下來？他堅定地回答：

人有兩種，一種是看到希望所以堅持，一種是因為堅持才可看到希望，我是後者。因為我相信自己會醫得好。所有事情牽連在一起，我小女兒未出生，大女兒那麼年幼，老婆又大著肚，跟著與我一起打拼的好兄弟，我不可以讓自己塌下來。

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記者：陳昊淋