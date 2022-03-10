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【疫苗接種】元朗光明英來學校任中心學校　聯同12幼稚園為600學生及家人打針

社會 17:18 2022/03/10

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元朗光明英來學校今日 （10日）作為中心學校，為區內12所幼稚園籌辦「疫苗學校資助外展服務」，共涉600人。（楊潤雄facebook）

第5波疫情下學校提早放「暑假」，其間多區學校分別聯合進行到校疫苗接種活動。元朗光明英來學校今日 （10日）作為中心學校，為區內12所幼稚園籌辦「疫苗學校資助外展服務」，接種疫苗幼稚園學生及其兄弟姊妹人數合共達600人。

教育局局長楊潤雄人今日在社交網站發文指，早前元朗區多所幼稚園已聯合進行1次疫苗接種活動，其後教育局元朗區學校發展組再積極聯絡其他學校，加上元朗區幼稚園校長會協作，促成今日的疫接種活動。

他引述有專家稱，兒童免疫系統未成熟，如感染新冠病毒，有機會出現腦水腫、嚴重的炎症反應，甚至猝死，禍害不容忽視，因目前社區疫情仍然嚴峻，形容安排兒童打針刻不容緩。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

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責任編輯：馮琪雅

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