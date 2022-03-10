【兩會2022】李應生倡設大灣區中醫藥發展協調機制　重大事件可調動粵港澳資源抗疫

▲ 港區人大代表李應生。（李應生供相）

歷時7天的十三屆全國人大五次會議明日即將閉幕。港區人大代表李應生提交建議，由國家中醫藥管理局牽頭建立大灣區中醫藥發展協調機制，推動港澳地區融入大灣區中醫藥整體發展。

他建議，協調機制每年訂立未來一年的工作計劃，並每年檢討工作進展，包括醫師培訓、人員交流、 產品註冊、藥物科研、宣傳推廣、傳承推動、資訊互通等等。

當遇到重大問題發生，例如爆發新冠肺炎等傳染疾病時，由上述協調基制負責即時調動三地中醫藥資源，組織大灣區中醫藥抗疫應變中心，統籌灣區內中醫藥人員、藥品物資配送等工作，有系統地進行相關應對，有效地運用資源，定能事半功倍。

李應生指，國家中醫藥管理局2020年匯同粵港澳大灣區建設領導小組辦公室和廣東省人民政府聯合發布了粵港澳大灣區中醫藥高地建設方案，明確開展粵港澳大灣區產業高地等5個高地建設，促進中醫藥人員、 產品、標準、資金等在灣區流動與聯通，以及簡化港澳已上市的傳統外用中成藥註冊審批流程等措施，為大灣區中藥產業發展創造了良好政策環境。

他認為，如由中央牽頭建立恆常大灣區中醫藥發展協調機制，定能更順利地執行及推動相關發展良策、保證各方運作暢順，機制並可訂下長遠規劃藍圖路線，有利各方統一發展步伐和方向。

全國兩會分別於今明兩天閉幕，其中今日上午結束的全國政協會議通過政協常委會工作報告和政治決議，決議草案提及，要全面準確堅定不移貫徹「一國兩制」方針，堅定落實「愛國者治港」。

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責任編輯：陳葆琳