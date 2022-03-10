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【身體檢查】何依婷秘密入院做手術割腫瘤　停工留家休養：處理好自己情緒先

娛樂 18:01 2022/03/10

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何依婷秘密入院做手術割腫瘤，已出院停工休養：「身體檢查好重要！」

TVB小花何依婷（Regina）在上月底剛慶祝28歲生日，願望是大家身體健康，可是在今日（3月10日），何依婷卻突然在社交平台自爆日前入院做腫瘤切割手術，為免大家擔心，她事前沒有跟任何朋友透露，現在已經出院，才特意到網上報平安。

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何依婷在家休養

Regina今日下午在IG的限時動態發文，自爆日前未有告知任何朋友的情況下，入院接受了一個小手術：

我出院了。做了一個小手術，接下來會在家好好休養。

抱歉我的好友們，沒有事前告知您們。一來不想大家擔心，二來我自己也不知道該怎麼說。不過請大家放心，以後我會學習好好照顧自己。

快樂健康才最重要！還有定期的身體檢查和醫療保險也很重要（肺腑之言）。

#休息是為了走更遠的路

（instagram圖片）

接受全身麻醉

Regina接受TOPick電話訪問透露，這次入院是為割除一顆數厘米大的良性腫瘤，出院後沒有太大不適感：「醫生都開咗止痛藥俾我，第一次做全身麻醉手術當然會緊張，所以事先都唔敢同朋友講，想處理好自己情緒先。」

她多次重提大家要定期接受身體檢查，是因為她早前心血來潮接受全身健康檢查時，才發現了腫瘤的存在：「以前幾年先做一次全身檢查，以後會做密啲。」

Regina正在拍攝新劇《法言人》，剛好因為疫情關係TVB全面停止劇集拍攝，Regina可以趁機好好休養，預計月尾會重返劇組開工。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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