【抗疫支援】中電於11個社區隔離及治療設施建設供電網絡　破紀錄最快5日完成項目

▲ 中華電力在11個位於九龍及新界的新建社區隔離及治療設施建設供電網絡。（資料圖片）

港府近日急需興建大量社區隔離設施，中華電力動員超過550人的工程團隊在11個位於九龍及新界的新建社區隔離及治療設施建設供電網絡。其中，在青衣及新田的方艙醫院以及元朗同心村、江夏圍的社區 隔離設施已率先連接電力，由規劃到正式供電，當中最快的項目破紀錄僅用5日完成。

此外，在多個政府部門協助下，中電更破紀錄在10天內完成鋪設長達8公里的電纜到落馬洲河套區。

中電表示，是次為11個社區隔離及治療設施建設和連接電網，共涉及鋪設87公里的電纜、 安裝超過60個變壓器及相關配套設施，不論在時間、人力物資調配、施工安排均極具挑戰。

中華電力輸電及供電業務部高級總監張寶中表示，此有賴工程團隊與各政府部門及承辦商緊密合作，以靈活彈性方式規劃工程，以能夠迅速將電網連接到多個社區隔離及治療設施，當中最快僅用5日就已經為青衣方艙醫院的供電準備就緒。

他續說，即使是地點偏遠的項目，工程團隊亦全力以赴，急市民所急。以落馬洲河套區為例，該土地未有任何供電網絡和基本設施，工程最大挑戰是要短時間內從中華電力米埔變電站鋪設約8公里電纜至河套區內，相同規模的工程一般需要以年計的時間才能完成，而工程團隊與政府部門及承辦商攜手克服各種困難和挑戰，前所未有僅用了10日已連接電網至河套區。待政府承辦商完成區內的相關工程，預計將於未來兩星期內正式供電予河套區。

中華電力總裁蔣東強先生表示，中華電力與特區政府、社會各界及市民同心抗疫，一直全力支持配合政府的抗疫工作。當得悉政府計劃在短時間內興建多個社區隔離及治療設施時，團隊已爭分奪秒，因應各個地點的實際電網情況和環境，研究和規劃如何以最快速度為新建的設施提供可靠和穩定的電力。

中華電力表示會繼續與相關政府部門緊密合作，積極推進其餘位於元朗潭尾、粉嶺馬 適路、洪水橋、啟德、竹篙灣和港珠澳大橋香港口岸人工島的供電工程，期望 能夠盡快完工，支援社會對社區隔離和治療設施的需求。

此外，中華電力同時繼續與多個社福機構及社區夥伴合作，向低收入家庭、獨 居和雙老長者及弱勢社群提供物資支援，回應迫切需要，當中包括派發電子食 物券、飯券、日用品和防疫物資。

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責任編輯：郭詩詩