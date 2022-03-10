【方艙醫院】4日3夜方艙醫院隔離日記 港女平常心看待：當去Staycation

▲ 港女入住隔離營當去Staycation，分享4日3夜方艙醫院隔離經驗。

青衣方艙醫院建成後近日不斷有確診者入住隔離，隔離設施內的設備、物資等連日來都不斷成為討論焦點。近日，有確診者發文，分享自己快測呈陽性後入住方艙醫院隔離的經驗。

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女事主在3月3號進行快速檢測，兩次均呈陽性，證實確診。於網上平台申報之後，於3月5號被消防處通知須入住隔離設施，並於翌日3月6日通知為入住青衣方艙醫院。於是女事主便開始紀錄4日3夜的入營經驗：

3月6日 獲安排入住青衣方艙醫院

女事主獲安排入住青衣方艙醫院，當日在12:30上專車，車內不可開冷氣不通風。抵達後大約排隊20分鐘進入隔離營，現場約有10個職員，登記女事主身分證後便「check in」。

女事主入住的房間約180呎，內有3張床。女事主獲派發大量物資。房內有冷氣、熱水壺。浴室廁所內安裝了花灑頭，約6呎高，而每格內僅有一個勾，女事主稱不夠位置放換洗衣物，因此建議入住人士要自備防水環保袋，大約2個衣架及一條晾衣繩。

三餐方面由方艙醫院供應，該址並無小賣部。女事主首日的晚餐18:15送到，入住人士可打電話問職員提供小食。她又建議可帶一個煲，洗潔精及百潔布。

而藥物需由入住人士自備，女事主未有獲方艙醫院派發藥物。

3月7日 因人太多而延誤派餐

入住人士於早上10點前要自行探熱，並提交健康申報表方便衛生署監控。女事主稱，要自行探熱，長者未必懂自行填寫健康申報表。

而方艙醫院只會提供第6日及第7日共2盒的快速檢測包，女事主提醒如入住人士想每天做測試，則需自備快速檢測包。

女事主又稱，當日早上9點多仍未有早晨送到，她打電話詢問，職員不停道歉，稱因人太多而延誤。及10:35獲派早餐，但到早上11時又再派一次早餐，可見安排上有些混亂，但女事主稱絕對可以理解職員。及至下午2點再派發午餐，大部分都是素飯，無肉提供。當日傍晚6:30再派發晚餐。

而女事主的房間對出有一小片空地，只要戴上口罩便可出外舒展筋骨。

3月8日 獲派發很多小食

女事主自行進行快速檢測，結果轉陰性。早前有報道指廁所沒有洗手液，而當日她去廁所時便發現廁所增添了洗手液，女事主大讚當局從善如流。她續指，當日等午餐及晚餐都需催促，鄰近的5間房都沒按時獲派膳食，但女事主呼籲大家體諒：

入住嘅人有壓力，職員仲大壓力，互相體諒啦！

同日晚餐她獲派了3大袋小食。

3月9日 離開隔離營

女事主自行進行快速檢測，結果再次為陰性。她通知職員後獲安排離營。女事主稱，會有專車接送至青衣港鐵站，當日於營內等待約4.5小時便可離開。

女事主總結，這次隔離體驗並不十分差劣，希望分享出來消除部分人對入住隔離設施的恐懼。入住期間，雖感覺安排稍有混亂，但表示理解，全程沒有責怪工作人員，認為職員都很辛苦，入住者應要保持質素。最後指出，入住期間有保持和友人通話，以平常心看待確診，入營當作放假。失去4日自由後可換來健康，呼籲大家在困難時期都要學懂包容、諒解，讓每天過得充實。

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責任編輯：羅嘉欣