【學霸港姐】東張西望主持美貌智慧愛心兼備　梁菁琳悉尼大學讀獸醫治理珍禽異獸

▲ 東張西望主持梁菁琳畢業於悉尼大學，持雙學位包括獸醫學系。

近日播出的TVB《東張西望》備受網民討論，因為該集主持梁菁琳身穿的上衣盡顯好體態。其實梁菁琳是上屆港姐，有美貌好身材之外，更有智慧及愛心，她曾在澳洲攻讀6年，在著名學府悉尼大學畢業，之後成為獸醫治理珍禽異獸。就算梁菁琳現時入行成為藝人，也不時做動物拯救工作，絕對是人美心善的學霸港姐。

▲ 梁菁琳在澳洲攻讀6年。（IG圖片）

雙重一級榮譽畢業

27歲的梁菁琳（Katerina）曾參加《2021香港小姐競選》，20強止步，落選後加入TVB，現時擔任《東張西望》主持，加入娛樂圈後，好學的她仍然繼續考專業試，沒有放棄拯救動物的心願。

梁菁琳在澳洲攻讀6年，以雙重一級榮譽於澳洲的悉尼大學（The University of Sydney）畢業，悉尼大學目前名列2022年QS世界大學排名第38名，可見梁菁琳能擁2個學位兼皆以一級榮譽畢業，的確相當叻女。

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讀獸醫治理珍禽異獸

在2個學位，其中一個是獸醫（Faculty of Veterinary Science），梁菁琳的專科並不是人們想養的貓狗，而是珍禽異獸，當中包括雀鳥，她對於雀鳥的熱愛，緣於高中時曾經飼養一隻彩鳳，在病危之際找不到獸醫而離世。梁菁琳曾接受TOPick訪問表示一直沒有忘記此事，因此當她讀獸醫時，雖然一半時間是讀貓狗、40%是讀農場動物，接觸雀鳥的機會不多，但一有機會多了解雀鳥，她都不會放過。

▲ 梁菁琳愛小動物，尤其雀鳥。（IG圖片）

而在其IG中，會發現很多Katerina跟各類動物合照，包括鸚鵡、貓、蛇、貂鼠、山羊、馬等等合照，她也分享了不少動物的照片，非常有愛心。

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沒放棄拯救動物

梁菁琳在2019年5月畢業後，到新加坡一間新的專科醫院執業，但因為疫情，年多都沒有回港，因為想陪伴家人，便離職回港，碰巧那時候見到TVB港姐招募的宣傳廣告，妹妹提議她參選，梁菁琳報名最終成為20強之一。

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現時是TVB藝人的她，不代表放棄獸醫的行業，可在香港執業的她也計劃考北美洲的獸醫執業試，為未來作好準備。她曾說：

現在還年輕，還可以作其他的嘗試。過往10年，我一直也有在香港做動物拯救，像貓、狗、雀仔、野豬及牛等等。

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責任編輯︰王明芳