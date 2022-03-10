【污水陽性】6區約17萬名居民獲派快測包　涉屯門黃金海岸、小西灣富景花園、西貢康盛花園等

▲ 6區共17萬住戶獲發快速測試套裝，涉屯門黃金海岸、觀塘彩福邨等。（資料圖片）

政府今日（10日）表示，因應多區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會由明日（11日）起陸續向以下地點約17萬名居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共超過17萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

獲發快速抗原測試包的屋苑如下：

觀塘區—坪石邨、彩福邨及彩霞邨

屯門區—香港黃金海岸、三聖邨、愛琴海岸、兆安苑、海景花園、青榕臺及碧翠花園

東區—富景花園、富欣花園、富怡花園、佳翠苑及曉翠苑

西貢區—茵怡花園、康盛花園、英明苑、欣明苑、景明苑及浩明苑

南區—鴨脷洲邨

元朗區—天頌苑、天晴邨及天富苑

使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電1836 119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。此外，於上述地區內居住或工作的人士如快速測試結果呈陽性，亦可致電政府「為污水檢測呈陽性地區内的快速測試結果呈陽性人士」所設立的24小時熱線2280 4772，以安排專人上門派送快速抗原測試包及／或鼻腔拭子樣本收集包，費用全免。如他們選擇進行核酸檢測，可收集鼻腔拭子樣本，並由專人上門收取樣本進行核酸檢測。若出現嚴重徵狀（如持續高燒達攝氏38度或以上，或有氣促、心悸、心胸痛等情況），請緊急致電999熱線，以盡快安排救護車入院。

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記者：黃穎津