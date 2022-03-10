【珍惜至親】96歲媽媽住護老院不認得人　鄧藹霖靠視像慰年邁母︰每天都是恩賜

▲ 鄧藹霖現時透過視像，與96歲、住在護老院的媽媽溝通。

「呢個女人係邊個嚟？」家母指着電腦熒幕問。

「媽，係我呀，你個細女藹霖呀！」

其實我早有心理準備，九十六歲高齡的母親總會有一天不認得我，但當這一刻到臨時，心還是難免會戚戚然作痛。

「唔係！呢個女人咁肥，點會係藹霖，我個女好瘦！」母親之言瞬間引起哄堂大笑，分別在三藩市和西雅圖的弟弟和姐姐笑得嗆咳。看來，我是當真需要認真減肥了，又或於母親的記憶系統中，我永遠是個體重不超過一百磅的纖弱少女吧！

「婆婆，你好嗎？」母親一臉狐疑︰「呢個先生又係邊位？」在她的永久記憶裏，孫仔分明是個小孩，怎會是個陌生成年人呢？

最新影片推介︰

非常感謝溫哥華護老院的愛心員工們，勞心勞力給我們家人周章，好讓我們每天都可跟母親視像會談，跟她聊聊天，又或給老人家播上她最喜愛的粵曲。於這場沒完沒了的疫情中，這種家人之間的視像短聚真是太有意思了。

「媽，呢啲係我近日煮的餸。」我給她逐一看餸菜相片。其實每次我都是給她看同一批相片，重複又重複介紹同一道菜︰「媽，這味蝦醬蒸豬腩肉，你以前成日煮的。」她不假思索地回答︰「要落些豆粉至會滑的。」母親就連剛吃過的午餐內容也記不起來，但她卻牢牢記得六十年前煮餸的細節，真神奇。

這場災劫，似是衝着老人家而來，無助、無奈。能夠跟家中長輩相聚，每天都是恩賜呢！

全文刊於《經濟日報》，原題為「媽，我是你的女兒呀！」

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD