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【創新科研】教資會推出「香港研究一站通」網站　詳列公帑資助研究及個分享

社會 18:24 2022/03/10

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教資會最近推出「香港研究一站通」網站。（網頁截圖）

大學教育資助委員會最近推出「香港研究一站通」網站，提供一個共同平台，讓有意從事學術研究人士及公眾瀏覽有關香港研究領域詳盡資訊，此網站是教資會就《檢討研究政策的及資助專責小組檢討報告》跟進措施之一。
 
該網站提供一站式資訊，包括政府為推動研究工作所制定的策略和措施、各項公帑資助的研究計劃、申請研究撥款的建議、研究員的發展機會，並透過研究個案分享，加深公眾對本地研究界的成果及貢獻的了解。

教資會今日（10日）表示，政府投入大量資源支持本港研究的發展，並透過不同部門和機構，包括教育局、食物及衞生局、環境保護署、創新科技署、政策創新與統籌辦事處、教資會及研究資助局，資助研究項目。除上述研究資助項目詳情，網站亦提供相關機構的人才培訓計劃及招聘資訊，供有志投身研究界的人士參考。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：馮琪雅

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