【抗疫支援】SmarTone完成新田隔離設施5G網絡工程　速遞Wi-Fi路由器及免費數據卡供醫護使用

▲ SmarTone表示，已向部分社區隔離設施速遞5G Wi-Fi路由器。（SmarTone提供）

SmarTone早前宣布將為10個社區隔離設施搭建5G網絡，SmarTone今日（10日）表示，已率先完成新田的5G 網絡工程，並向社區隔離的前線醫護人員速遞5G Wi-Fi路由器及免費本地數據卡。

SmarTone 表示，預計潭尾的相關工程，最快可以在未來數星期內完成；至於同心村，以及其餘位於粉嶺、洪水橋、 啟德、落馬洲、竹篙灣、青衣和港珠澳大橋人工島香港口岸的設施，亦正積極與政府及有關部門磋商，盡快於最短時間內完工。

SmarTone又說，已速遞5GWi-Fi 路由器及免費本地數據卡至新田、潭尾、青衣及港珠澳大橋人工島香港口岸的社區隔離治療設施，亦會陸續送往其他社區隔離治療設施。

SmarTone指出， 一直「以心建網」，為正隔離的客戶安排額外本地數據等協助。

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責任編輯：黃悅晴