【家族榮耀劇透】第25集劇情預告　展鴻遞辭職信被甄芯質問原因

▲ 《家族榮耀》

由張智霖、楊茜堯、李彩華、羅子溢、黃浩然、熊黛林、郭政鴻、梁靖琪等主演《家族榮耀》，第24集講到甄芯故意讓昭慈得知世宏患病一事，昭慈深感自責，故決定嫁給文標……

第25集（11/3）

為阻止龍馬聯姻，展鴻利用孝明曝光文標醜事失敗後，又公開昭慈的不雅短片，終令昭慈決意解除婚約，馬氏再次陷入困境。

程峰在調查過程中遭遇意外，洛儀匆忙趕往新加坡。

展鴻遞辭職信，甄芯質問是否因為他已達成目的。

《家族榮耀》第24集劇情 上一頁

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