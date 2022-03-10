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【飛虎3壯志英雄劇透】第14集劇情預告　阿樂違反上級命令主動辭職

娛樂 16:01 2022/03/10

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《飛虎3壯志英雄》

《飛虎3壯志英雄》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、陳豪、郭晉安、梁競徽、蕭正楠、姚子羚、陳瀅、蔡思貝等主演，第13集講到杜文彬懷疑公司中有內鬼，可能洩露商業機密。

第14集（10/3）

警方收到一條視頻，Leo綁架了12名人質，要脅警方明天正午前釋放Renee，否則便會開始殺人質。

S team分析視頻中背景和光線，經過電腦推算，鎖定摩星嶺附近的石屋，立即展開行動。

但其實這一切都是Leo的調虎離山之計，他暗中一直藉燈光閃爍頻率，以摩斯密碼向Renee傳遞資訊，S Team一出發，Leo便帶手下攻入醫院。

看守病房的寶立即通報，樂收到消息，報仇心切違背命令，前往醫院支援寶。

文下令分開兩隊，其中軒、Don帶隊繼續營救人質，文帶一隊回醫院。

寶在醫院中孤掌難鳴，幸得Mike及時出手助其一臂之力。

最終在文、Mike的追捕下，Leo和Renee只得束手就擒。

Leo還想負隅頑抗，被樂一槍打死，悲痛萬分的Renee也隨之服毒自盡。

樂違反上級命令，私自行動，樂自知理虧，主動交出警員證，向文辭職。

《飛虎3壯志英雄》第13集劇情   上一頁

最新影片推介：Jeremy專訪

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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