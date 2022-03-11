【靚太安樂窩】90後夫婦2年儲夠首期買荃灣430呎單位　30萬翻新舊樓變南法鄉村風家居

▲ 90後夫婦由計劃結婚開始花2年時間儲錢，成功購入荃灣一個430呎私樓單位。

將家居打造成浪漫南法鄉村宅，並非洋房設計專利！90後夫婦以「空間感X南法風」為題，同心合力完成設計構思到裝修工序，僅花30萬將荃灣430呎私樓單位變成充滿異國風情的安樂窩。

▲ Nadia在客廳增設藝術品，營造法式浪漫感覺。(圖片由受訪者提供)

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單位保留原有2房1廳間隔及實木地板，其餘位置作適當加工，而浴室是唯一全爆位置。

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任職平面設計師女屋主Nadia受訪時分享，由於丈夫是工程師，加上自己對設計有份執著，所以家中一磚一瓦都是親力親為揀選及盡力親自完成所有工序。

大部分項目都係自己落手落腳做，因為一路都有個心儀既方向，所以落手做就會好快，都係base on本身嘅底再改少少、加少少。

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南法x輕奢設計

▲ 屋主希望單位設計想走南法風格，簡約中帶點輕奢感覺。(圖片由受訪者提供)

客飯廳採用藍白色為主調，上半部份為白色牆身，下半部份為湖水藍色牆身及條子紋儲物櫃。配上金色浮雕燈飾、圓拱門設計及木系傢俱，充分利用裝飾擺設及燈飾佈局修飾客飯廳空間狹窄問題，既可擴大空間感，又可滿足屋主們心目中的「南法風」要求。

我心目中嘅浪漫「南法風」，要有齊圓拱元素、藍白色調同浮雕設計嘅燈具。所以我覺得少少金色highlight嘅燈飾為呢間屋嘅風格起咗畫龍點睛嘅一點。

Nadia ： 全屋最滿意就係個廁所

▲ 沐浴間內大型六角形牆身圖案，由地下延伸上牆面。(圖片由受訪者提供)

浴室全爆後，以綠白金三色為主色，保持清雅感覺及連貫全屋風格。櫃底、鏡櫃及鏡頂等部份用上不同燈飾，藉光線增添空間感。而沐浴間內大型六角形牆身圖案，由地下延伸上牆面，Nadia笑指是「嘔心瀝血的傑作」。

廁所磚我自己喺地下砌咗一次再逐塊遞比師傅砌返上牆，個泥水師傅好有美感，每個轉角、駁口位都超完美，最後收口收得好靚。

窩居裝修小建議

善用傢俱用色及燈飾佈局可擴大視覺空間效果。 如浴室面積較細，可改用趟門，就能更善用空間。 鏡櫃增設燈具，就能方便女士們化妝。 將儲物櫃升高，就可在底部放置污衣籃。

工程詳情：

裝修時間：2.5個月

總裝修設計費用約30萬，當中包括項目： 全屋油漆、木工製作、浴室重造、購買及安裝全屋電器和傢俱等。

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