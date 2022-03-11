【940920】導演爆吳海昕拍手慶生的秘密　羅嘉駿透露原劇本角色設計

▲ ViuTV原創劇《940920》的「刀導」羅嘉駿分享故事背後的秒密。

ViuTV原創劇《940920》現正熱播，劇中的Yessa（吳海昕飾）跟粉絲舉行「萬人齊拍手」活動，現實中的《940920》劇組亦在昨晚（3月10日）齊集舉行在Facebook舉行直播，吸引7千多位觀眾收看及留言。

《940920》為《二月廿九》的前傳暨後傳，身兼監製、導演及故事的「刀導」羅嘉駿接受TOPick專訪，透露原版劇本的設計及Yeesa拍手慶生背後的秒密。

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▲ （《經濟日報》圖片庫）

《940920》獲劇迷愛戴

《940920》於3月7日首播，不少劇迷特意於觀看新劇前「溫書」，再看一次《二月廿九》，令《二月廿九》於相隔兩年後重新上榜，更一度位居榜首位置。

刀導感到很開心，「經歷了兩年再上榜首位置，總算沒白費心機，很多觀眾都Tag我，告知我重看了劇集。」

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▲ （FB截圖）

「神聖幾何『萬人齊拍手』Live」昨晚分享穿越懊秘，出席直播的包括導演羅嘉駿、演員劉俊謙、蔡恩韵、徐天佑、鄭文熙、關永宇 蘇欣婷、岑珈其、吳海昕、梁天尺、簡慕華及黃溢濠，場面熱鬧。

除了演員外，劇組的幕後工作人員亦備受劇迷愛戴，有劇迷製作了應援物，在網上及擺放在實體店內係新劇宣傳。

刀導表示：「感受到Fans的熱愛，跟以前不同的是，他們會覺得幕後也很重要。日前收到了大箱禮物，既有送給演員，也有送給幕後人員。網上有粉絲翻唱天佑創作的《四年一遇》，亦有不少美麗的宣傳物，看到了大家的心思。」

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身兼多職

《940920》的劇組班底主要為《二月廿九》的核心成員，在有限的預算下，不少台前幕後都身兼數職。

刀導為今次的監製、導演及故事，「其實上次的故事也想我有份構思的，不過那時未有落名，今次覺得付出得太辛苦了，決定補回自己的名字。」

他又謂：「當然，其實劇組上上下下的工作人員都是有很多職位，就以Mans（鄭文熙）為例，他既是神聖幾何學會成員Alien，也是劇集副導。當Alien下班之時，就是Mans上班之時，有時他還會穿着戲服去導戲。大家都有很多崗位，比應做的更多。」

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拍攝困難

《940920》的製作遇上很多難題，劇集本來打算前往台灣取景拍攝，卻受新冠肺炎疫情影響，以致最終只能留港拍攝。

刀導感慨指：「去不到台灣後需要大改故事的設計，Cecilia的角色本來是在台灣開設民宿，那邊有很多靚民宿，有海在旁的那些，而香港則沒有那些景色。」

他續指：「在拍攝前數天才收到通知，不能在公屋或居屋內拍攝。本來是很重要的場景，拍不到內裏的景導致需要以景駁景的方式拍攝，就是劇內取名為勵德樓的地方，用此名字以作紀念本來想去取景的勵德邨。」

此外，疫情亦令刀導拍攝不到很多心目中的畫面，「全港戴口罩的畫面令我難以拍攝人來人往的畫面，由於故事為幻想世界，並非現實，那些過於真實的畫面會令觀眾看到出戲，今次拍攝需要不斷地妥協。」

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Yeesa慶生的秘密

刀導認為《940920》為《二月廿九》畫上了完美句號，「對《二月廿九》來說是完滿結束，給予了很多解釋。」

原來Yeesa拍手慶生的劇情設計是真人真事，刀導透露：「10年前有個女朋友（現為前女友）是2月29日生日，她總會在平年的2月28日至3月1日之間的一秒慶祝，認為自己的生日夾在那一秒。」

他續說：「一開始寫《二月廿九》的劇本時並非想寫成穿越劇，不過是想寫Yeesa的16、20、24及28歲生日，之後決定寫穿越劇時做認為每次可穿越時間為24小時，就當是補償給2月29日生日的Yeesa，在平年總是缺少了生日的那一天。」

▲ （FB圖片）

拒絕穿越

整個製作過程中，最令刀導感到痛苦的就是寫劇本的過程，「很難去度一個故事，需要很多幫忙，在台版完成了90%後再轉為港版是最痛苦的。」

刀導筆下的故事以穿越作主題，不過身為他肯定地說：「不想回到過去，做人很痛苦，特別是創作人，要思考的太多。有很多不開心的事情，但不由得我控制，過去就由它吧，不想重覆痛苦。」

除了過去，他亦不想穿越到未來，「知道自己的未來是不好的，不斷想着自己的未來會很悲哀。如果不知道的話，等到好事發生時便會有驚喜。」

▲ （《940920》海報）

刀導甚少執著於發生過的事，「過了就過了，沒甚麼好後悔。」

不過他亦會有內疚的時候，「拍劇那時經常很燥，便會罵人，然後回家後便感到後悔，有點內疚。」

刀導笑話希望能擁有變瘦的超能力，「想隨時可改變體型，變成靚仔，因為未試過成為靚仔。」

▲ （《經濟日報》圖片庫）

亂作下的巧合

《940920》播至中段，觀眾反應熱烈，刀導亦盡量每晚跟觀眾討論劇情及觀察大家的反應。

他坦言：「《二月廿九》播放時仍未想到再拍續集，播畢後才有此打算，因而「940920」這組數字都不過是亂作而已。然而，在亂作的情況下仍有很多巧合，就如94年9月20日在翻查後發現原來是中秋節，便順着那方向去想，為續集設計劇情。」

刀導向來都是Deadline Fighter，「今次比《二月廿九》的進度來說快了一點，不過仍然過著每天被摧片的狀態，又被罵了。知道觀眾一定會對兩劇有比較，但不敢有過大的期望。」

記者·：梁樂欣