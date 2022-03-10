【兩會2022】唐英年交6份提案　倡推粵港澳大灣區「文化護照」　帶動「雙循環」發展

▲ 全國政協常委唐英年。（資料圖片）

今年全國兩會，全國政協常委唐英年共提交了5份提案及一份聯名提案，包括建議推出「粵港澳大灣區博物館通行證」，讓海內外人士，特別是學生可以在指定時間及相宜價錢，以香港故宮文化博物館為起點，走訪粤港澳大灣區內博物館。

身兼西九文化區管理局主席的唐英年建議，粵港澳三地可以合作推出「文化護照」，讓海內外人士可憑一證參觀三地的藏品及參加不同題目的導賞團，例如書畫、品茗、茶具、酒具、刺繡及絲織等，藉此向國際社會推廣華夏文化，並發展粵港澳大灣區的旅遊和文化事業，帶動國內國際雙循環發展。

他又建議啟動香港故宮科技智慧項目，透過香港故宮文化博物館的科技賦能，活用科技說好中國歷史。唐英年指出，港人對西方文化接觸及了解的機會較多，但對中華文化來說，尤其是年輕一代，較缺乏長期、系統及完整學習的環境。

另外，他亦提出在香港機場實施「一地兩檢」，建立與「一地兩檢」相適應的客運分流機制，有序引導客流，繼續鞏固香港機場效率優勢。

唐英年提交的其他提案，涉及推進粵港澳大灣區發展、防範國家金融風險、深化私募股權投資基金跨境投資改革助力國家金融開放創新發展、協助國家處理老齡化問題等範疇。

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責任編輯：陳葆琳