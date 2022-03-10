  • 20°C
香港時間 : 2022310日 (週四) 20:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】新田錦壆路臨時接駁場第一期已完成瀝青鋪設　可交付物流公司作下一步準備

社會 19:32 2022/03/10

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

新田錦壆路臨時接駁場第一期已完成瀝青鋪設工程。（運房點線面Facebook）

為確保香港物資供應穩定，政府與內地合作設立運送貨物接駁點，其中路政署已完成新田錦壆路臨時接駁場第一期的瀝青鋪設工程。

為穩定物質供應，以及防止疫情影響內地，政府第一階段開通三條點到點到機場、葵涌貨櫃碼頭和屯門內河碼頭的閉環管理陸路運輸路綫，由內地司機直接運送貨物到本港接駁點。

第二階段由恒基兆業無償借出土地、毗鄰落馬洲口岸的新田錦壆路臨時接駁場第一期，已完成土地平整及瀝青鋪設工程，共動員逾150人次，力士5日時間完成，現可交付物流公司進行下一步準備工作。恒基兆業正清空第二期土地，交付路政署進行改裝。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

HKET APP已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃小冰

相關文章

【創新科研】教資會推出「香港研究一站通」網站　詳列公帑資助研究及個分享
今日 18:24
【創新科研】教資會推出「香港研究一站通」網站　詳列公帑資助研究及個分享
【抗疫支援】SmarTone完成新田隔離設施5G網絡工程　速遞Wi-Fi路由器及免費數據卡供醫護使用
今日 18:25
【抗疫支援】SmarTone完成新田隔離設施5G網絡工程　速遞Wi-Fi路由器及免費數據卡供醫護使用
【港鐵疫情】金澤培：疫情影響人手及信號系統更新　最壞情況要關站
今日 18:55
【港鐵疫情】金澤培：疫情影響人手及信號系統更新　最壞情況要關站

你可能感興趣

【創新科研】教資會推出「香港研究一站通」網站　詳列公帑資助研究及個分享
今日 18:24
【創新科研】教資會推出「香港研究一站通」網站　詳列公帑資助研究及個分享
【抗疫支援】SmarTone完成新田隔離設施5G網絡工程　速遞Wi-Fi路由器及免費數據卡供醫護使用
今日 18:25
【抗疫支援】SmarTone完成新田隔離設施5G網絡工程　速遞Wi-Fi路由器及免費數據卡供醫護使用
【港鐵疫情】金澤培：疫情影響人手及信號系統更新　最壞情況要關站
今日 18:55
【港鐵疫情】金澤培：疫情影響人手及信號系統更新　最壞情況要關站
工程 落馬洲 疫情 恒基 路政署

最高瀏覽

【消毒槍】全城搶購納米霧化消毒槍　K Kwong警告：可致肺部永久纖維化
今日 11:58
【消毒槍】全城搶購納米霧化消毒槍　K Kwong警告：可致肺部永久纖維化
【疫下生活】港媽確診在家隔離14天照做家務　分享11招防疫法3子女未被傳染
13:56 2022/03/09
【疫下生活】港媽確診在家隔離14天照做家務　分享11招防疫法3子女未被傳染
【醫護控訴】伊利沙伯醫院員工大會醫護壓力爆煲　前主管激動落淚：同事捱得好辛苦
今日 10:15
【醫護控訴】伊利沙伯醫院員工大會醫護壓力爆煲　前主管激動落淚：同事捱得好辛苦