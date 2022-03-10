【第五波疫情】新田錦壆路臨時接駁場第一期已完成瀝青鋪設　可交付物流公司作下一步準備

▲ 新田錦壆路臨時接駁場第一期已完成瀝青鋪設工程。（運房點線面Facebook）

為確保香港物資供應穩定，政府與內地合作設立運送貨物接駁點，其中路政署已完成新田錦壆路臨時接駁場第一期的瀝青鋪設工程。

為穩定物質供應，以及防止疫情影響內地，政府第一階段開通三條點到點到機場、葵涌貨櫃碼頭和屯門內河碼頭的閉環管理陸路運輸路綫，由內地司機直接運送貨物到本港接駁點。

第二階段由恒基兆業無償借出土地、毗鄰落馬洲口岸的新田錦壆路臨時接駁場第一期，已完成土地平整及瀝青鋪設工程，共動員逾150人次，力士5日時間完成，現可交付物流公司進行下一步準備工作。恒基兆業正清空第二期土地，交付路政署進行改裝。

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責任編輯：黃小冰