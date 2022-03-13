【暫緩追租】跨業界租戶大聯盟支持立法　感激有業主帶頭減租助渡難關

▲ 跨業界大聯盟支持立法暫緩追討欠租。（Zoom截圖)

零售、美容、酒吧等8個業界今舉行跨業界租戶大聯盟記者會，支持立法「暫緩追討欠租措施」，又讚揚近日有業主帶頭寬減租金，紓緩租戶壓力，呼籲更多業主減租、免租或暫緩追租。

立法會跨黨派議員聲援及支持，包括自由黨邵家輝、民建聯葛珮帆、工聯會麥美娟、新民黨容海恩、社福界狄志遠及科技創新界邱達根。邵家輝表示，暫緩追組可為租戶提供籌碼，進一步與業主商討減租，建立雙贏局面。麥美娟明言，工聯會一定支持立法。容海恩則表示，會追問政府復業標準和時間表。

跨業界租戶大聯盟發起人何紹忠形容，表列處所在4輪停業已屆300多日，長期冰封下，經營者已山窮水盡，連帶上下游的供應商也無可避免，形容暫緩追租是一項「貼地」政策。經營美容儀器批發的何紹忠表示，當財政預算案提出暫緩追組時，自己幸運地獲業主接納其減租要求，減幅達3成，大大紓緩財政壓力。他指，絕大部分租戶均不想放棄生意，希望捱過難關，繼續營業及履行租戶責任交租，希望與業主有商有量。

何紹忠又透露，該記者會是在12小時前才決定舉行，指未想過暫緩追租有機會未能通過，但太多傳媒傳遞消息指遇到很大阻撓。麥美娟亦指，暫時仍未知相關法例能否交上立法會，若屆時未能呈交立法會審議，財政司司長陳茂波應清楚交代，是誰在阻撓該政策。

在太古城經營家庭遊樂中心的香港家庭遊樂中心商會總幹事鄧國倫表示，受惠於該商場的免租政策，由第二輪停業起，已獲大業主豁免停業期間交租，及按營業額交付分成租金，才能撐到今時今日，感激業主助他渡過難關。

經驗連鎖美容院的曾秋婷指出，防疫抗疫基金的補助只是杯水車薪，遠遠不能應付高昂租金，形容租金是營運的最大負擔，但近期只有3分1業主願意討論減租，認為暫緩追租給予他們喘息空間，擔心有關法例若未能通過，公司會立即「斷氣」。

多個業界希望更多業主能減租、免租或暫緩交租，令他們可絕處逢生，戰勝疫境。8個業界包括零售、美容、按摩浴室、麻將天九耍樂、聯誼會所、家庭遊樂中心、瑜伽健身以及酒吧業。

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記者：林曉君