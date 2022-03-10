【院舍支援】聶德權指目標在3月18日前院舍疫苗全覆蓋　截至2月底有6,400名院友或其家屬提出反對接種

▲ 聶德權指目標在3月18日前院舍疫苗全覆蓋，截至2月底有6,400名院友或其家屬提出反對接種。（資料圖片）

第五波疫情持續肆虐，院舍成為重災區。公務員事務局局長聶德權在今日（10日）社交平台表示，當局特別成立一個專門協調院舍外展接種的指揮中心，名為「院舍新冠疫苗外展接種協調中心」，目標在3月18日或之前做到院舍疫苗全覆蓋，為全部合適長者接種最少第一針。

聶德權表示，截至3月9日，全港1,096間公私營安老院或殘疾人士院舍中，已有超過930間院舍獲外展醫護團隊或到診註冊醫生為院友接種新冠疫苗，或自行安排院友到社區接種中心打針。當中共有28,506名安老院舍長者及10,324名殘疾院舍人士接種疫苗，合共38,830名人士接種至少第一劑疫苗，約佔全港院舍人數的一半。而目前仍有約170間院舍需要我們安排外展隊到場為院友打針。

另外，聶德權指，截至2月底，當局亦收到約830間院舍回覆，當中約6,400名院友或其家屬，約11%的人提出反對接種。

聶德權表示，當局會爭分奪秒，調配一切人力及資源提升院舍接種率，即使院舍出現確診個案，醫療團隊仍會到場為沒有確診或病徵的院友進行評估及打針，加強對他們的保護

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責任編輯：李榮忠