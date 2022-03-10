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【抗疫支援】江蘇社團總會獲江蘇省委統戰部捐贈抗疫物資　將分派4萬個快測包及10萬個口罩

政治 21:24 2022/03/10

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香港江蘇社團總會會長唐英年（圖右）與香港江蘇社團總會秘書長姚茂龍。

本港疫情嚴峻，江蘇省委統戰部捐贈物資予香港抗疫，包括4萬支新冠病毒快速檢測試劑盒和10萬個KN95口罩。香港江蘇社團總會會長唐英年今日代為接收。唐英年表示，會馬上將物資分派給義工及有需要的市民。

唐英年補充指，第五波疫情發生以來，香港江蘇社團總會籌集逾8萬個新冠病毒快速檢測試劑盒、3,200盒連花清瘟膠囊、1,700盒連花清瘟顆粒、逾20萬個口罩、近千份抗疫食品、2,700份抗疫購物券及7,000支消毒搓手液等防疫物資，派贈予在港的會員鄉親義工、香港市民、社福機構及學校等組織。香港江蘇社團總會亦組織了一支義工隊，落區協助抗疫，支持特區政府防疫抗疫工作。

此外，身兼全國政協常委的唐英年，今日透過電視直播參與全國政協會議的閉幕會。唐英年表示，從政協主席汪洋講話，深切體會政協委員在收官之年要肩負好國家給予的政治任務，努力做好總書記習近平提出「人民政協為人民」的明確要求。

今年全國政協表決通過政治決議，當中提到要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，堅定落實「愛國者治港」，唐英年表示，有信心可以協助港府抗疫工作，同時推動香港更好融入國家發展大局，在「十四五」規劃下，發揮好香港中外文化交流中心的角色。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳葆琳

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