【第五波疫情】衞生防護中心指疫情高峰已見頂　專家剖析疫情回落趨勢

▲ 本港今日(10日)確診宗數回落，衞生防護中心形容疫情有下降趨勢。(梁偉榮攝)

第五波疫情肆虐逾2個多月，今日(10日)單日增31,402宗確診個案，屬過去一周第五天錄得少於5萬宗個案，同日再多281人病歿。衞生防護中心昨日評估疫情時，首度形容疫情高峰已「見頂」，更見有回落趨勢，對疫情感樂觀，惟呼籲市民切勿鬆懈。詳情請見【下一頁】

港大微生物學系講座教授袁國勇認為，現時疫情高峰「見頂」，或受限於社交距離措施，亦或與未接種疫苗的高風險人士均已受感染有關；如維持現有防疫措施，疫情將或持續「打橫」發展。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦稱，有不少快測陽性病人未呈報，尤其無需申領病假的人士，疫情是否確實回落，仍需再觀察多至少一個星期。

呼吸系統科專科醫生梁子超則認同，近日多個跡象顯示疫情見頂，包括大廈圍封強檢陽性率自上月底起至今，已持續多日維持於12%至20%不等；近日檢出Delta感染個案，亦由早前佔確診個案1成，大減至現時不足千分一，相信Omicron已感染不少人，補充本港免疫缺口。

他稱，按Omicron傳播速度，料疫情不會於高位長時間「橫行」，應會短期內迅速回落，回落速度需視乎隔離設施使用情況；惟現時受感染者多屬須外出工作人士，待疫情回落時，相對免受感染的一群或會受感染，包括留家無需外出者。

梁子超補充，屆時疫情或持續於低位徘徊，當局當時就需考慮加強檢測，以截斷傳播鏈。就不乏快測陽性者未呈報，梁子超亦指對疫情宗數有一定影響，惟相信對整體趨勢影響剛不大，又料按海外經驗，本港或可於6星期回落至疫情低位徘徊。

他又稱，即使確診宗數回落，惟死亡人數或會現滯後，以3月3日疫情已見頂計算，料近日死亡宗數將「打橫行」。他解釋，本港病歿人數拉高，源於未有做好院舍防疫所致，現時已加強人手及做好分隔控制，整體數字或會進一步下跌。

不過梁子超提醒，現時本港仍處於高峰頂附近，需避免社區人力不會受疫情檢疫或隔離，過度受影響，予康復者盡快返回社區；由於現時仍有海量病人，應盡快擴充定點醫院及隔離設施，接收高危年長病人，口服新冠藥如有足夠劑量，應於指定診所廣泛處方，欲減少入院及死亡率。

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記者：陳正怡