【定點醫院】東華三院馮堯敬醫院明日起轉為定點醫院　院內病人轉往麥理浩復康院等

▲ 東華三院馮堯敬醫院明日起轉為定點醫院，院內病人轉往麥理浩復康院等。（資料圖片）

醫管局今日（10日）公布，港島西醫院聯網的東華三院馮堯敬醫院由明日（11日）凌晨零時起將集中全院約260張病床接收新冠病人，有關應變措施有助集中人手及資源照顧病人，以應對嚴峻疫情。

醫管局指，現時在東華三院馮堯敬醫院留醫的病人已陸續轉往鄰近的大口環根德公爵夫人兒童醫院及麥理浩復康院，以騰出病床集中接收新冠病人。至於院內的老人科日間醫院服務則會暫停，職員已通知病人有關安排。

昨日起轉作定點救治醫院的伊利沙伯醫院，醫管局公布，伊利沙伯醫院昨日已處理了超過四分之一需要出院或安排轉院的病人，餘下病人會於未來數天陸續獲安排轉院或出院。

另外，伊利沙伯醫院亦已向兩間私家醫院轉介約60名病人，私家醫院初步確認會接收其中約20名病人，院方會繼續與私家醫院商討，希望私家醫院能盡力接收院內的非新冠患者。

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責任編輯：李榮忠