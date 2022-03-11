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【院舍缺人】內地合約照顧員首批70人已抵港　消息指有申請者「臨陣縮沙」

社會 08:00 2022/03/11

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本港安老院急缺人手。（資料圖片）

第5波疫情下院舍成爆疫重災區，政府早前允許社署緊急向內地直接聘用1,000人來港支援，首批約70名內地合約照顧員3月7日已經抵港，經過3天的培訓，會盡快安排到暫託中心、社區隔離設施或檢疫中心投入工作。
消息人士指，社署在內地的招聘不太順利，有申請者臨上火車前「縮沙」。本報記者獨家向政府委託的兩間外勞招聘公司查詢，得知有申請者家人認為香港疫情太「凶險」，被阻止來港。

有申請者憂疫情 出發前「縮沙」

消息指，港府委託兩間外勞招聘公司在內地招聘，惟響應者不多，距離1,000人的目標相距甚遠，「有人去到火車站臨尾話唔做。」消息指首批「救兵」3月7日時抵港，經歷3日培訓後已經開始工作，當中有廣西人、廣東人，都會講廣東話，僅有部分有護老院工作經驗。
記者向兩間替港府招聘的外勞公司查詢。中國福建勞務（香港）出口有限公司經理曾先生不願透露具體招聘狀況，「你話？人而家肯唔肯落來香港呀？」閩勞（香港）有限公司負責人李先生則承認首批招聘比較困難，確實有申請者臨陣打退堂鼓，「媒體將香港的疫情講得比較凶險，有啲申請者屋企人有擔心。不過之後就慢慢順暢了，估計會有100、200人之後分2、3批陸續抵港。」
李先生指首批來港的大約包括廣東人及會講粵語的其他省份人士，有5、6人有護理經驗，現時已經在工作，住在政府安排的酒店中，「大家都很想幫香港的老人家，不可以不照顧他們。」
社署回覆查詢指，社署已聘請約70名內地合約照顧員，並會安排其他內地照顧員陸續到港，「他們在接受為期3天的培訓後，會盡快被安排到暫託中心、社區隔離設施或檢疫中心投入工作。」

社署港聘臨時照顧員 月薪3.1萬

另外，社署日前發出非公務員職位空缺，在港招聘「臨時合約照顧員」，月薪為31,150元，合約期3個月。入職條件要求有小學程度、能讀寫交班紀錄、可以操簡單粵語，有一年照顧經驗為佳。

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記者：袁澍

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