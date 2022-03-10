【齊心抗疫】宏安集團捐贈300萬元提供物資予居家隔離市民　逾28萬市民受惠

▲ 義工向居家隔離市民派發物資。(受訪者提供)

本港第五波疫情嚴峻，為照顧在疫情中的弱勢社群，宏安集團有限公司主席鄧清河協助「全港社區 抗疫連線」籌款共650萬元，而鄧清河亦帶頭捐贈300萬元，支持開展「同 心抗疫 關愛有我──居家隔離援助行動」聯同地區組織及民政事務處將抗疫物資及時派發給港九新界有需要的市民。

鄧清河表示，香港第五波疫情非常嚴峻，宏安集團一直響應中央政府全力支持抗疫行動; 就近期被居家隔離的巿民日增, 於是發起「同心抗疫 關愛有我── 居家隔離援助行動」提供物資給有迫切需要的居家隔離市民。

他指，全港社區抗疫連線和合作團體至今已累計接獲90,764宗居家隔離求助個案，其中已向87,670宗個案提供援助，並派發逾91,000個健康福袋，逾28萬市民受惠。現時， 援助行動上千名義工正奔波在全港18區為3,000戶居家隔離人士送去物資和幫助。

港府透過18區民政事務處及地區義工，迅速將中央及不同團體捐贈的抗疫物資配對，送給長者、少數族裔及劏房戶等弱勢社群和基層市民， 讓有需要的市民盡快得到支援。義工將快速測試套裝、口罩、連花清瘟膠囊等中 成藥、清潔消毒用品、罐頭等，向各區居家隔離市民派發，有需要的市民可以到全港社區抗疫連線的社交網站登記。

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責任編輯：洪芷晴