【學生會餘波】校方拒代辦選舉　中大教務會11學生席位出缺僅餘2人難再捍衛權益

▲ 中大教務會本年度8個民選學院學生代表出缺，在任學生成員恐難為同儕捍衛利益。（資料圖片）

中文大學學生會解散餘波未了，有指校方以「章程限制」為由，拒絕代替學生會舉辦學院代表選舉，令本月換屆的中大教務會8席學院學生代表出缺；加上早前解散或斷莊的3個學生席位，教務會現有11個學生席位出缺，只有2名學生上任，佔教務會成員總數不足2%；校方最近更自行招募學生參與教務會轄下委員會，「教職員推薦」佔遴選近半分數。有學生質疑校方試圖削弱學生聲音，今後學生代表亦難就科目評級以至涉紀律聆訊學生捍衛利益。

八學院代表席位出缺 中大：基於章則所限否決代辦選舉

3月初教務會學生成員換屆後，中大網頁至今未有更新成員名單；截至1月中大教務會約有150人，以教學人員為主，學生會會長、8間學院，以及俗稱「四舊」的四大書院學生代表各佔1席，共涉13席；惟據悉換屆後只餘兩間書院學生成功上任，其餘學生席位出缺，學生比例由原本約1成減至不足2%。

「中大教務會民選學生成員」facebook專頁日前發文解釋，校方曾於多個會議上表明「礙於中大學生會之解散以及涉及中大校董會之章程限制」，不會於今年度舉行各學院的教務會民選學生成員選舉，「未來至少一年，均不會再有任何民選學院學生化表」。綜合該專頁及部分前學生代表帖文解釋，按學生會相關章則，教務會學生成員不得延任，換屆須由選舉產生，而選舉過去由中大學生會負責。

帖文透露，中大學生會於去年10月初宣布「解散」後，校方高層曾於去年10月底與在任教務會學生代表討論選舉問題，學生建議校方代辦選舉，席間談及使用電子投票等選舉細節。不過，同年11月學生代表接獲校方通知不會舉行選舉，其後雙方再開會，校方以「章則所限」為由否定由上屆學生代辦選舉等方案。有前學生代表指，大學校董會有絕對權力及取締有關選舉章則，惟校方最終無採取行動。TOPick上周向中大查詢，問及校方為何未有採納建議代辦選舉等，至今未獲回覆。

校方招募學生加入師生諮詢委員會 「教職員推薦」佔40%

據知校方亦分別於上月及本月初發電郵，招募學生於2022/23年度參加多個大學委員會，包括教務會轄下師生諮詢委員會，次輪招募新增5間學院代表席位，學生不可自薦，必須獲全職教職員推薦，推薦部分更佔遴選分數40%，學術成績（GPA）佔10%，相關經驗及個人陳述則各佔25%。

僅餘2名學生在任 恐被群起而攻之

有中大學生組織代表指出，受章則所限，至少要10多名教務會成員才足以動議召開大會，在任學生可要求校方對特定議題作出回應或行動；惟現在連反對討論議程未有提及事項，所需的4人門檻也未達到。

該名學生預計，日後學生在教務會的議價能力（bargaining power）「少一大截」，舉例難再在疫情下為學生爭取科目評級轉為「pass/fail」（合格或不合格）；在學生紀律委員會，亦難以為面對紀律聆訊的學生爭取足夠時間辯解，甚或阻止委員會其他教職員通過懲處涉社運案件學生，

不嬲學生代表齊哂13席都唔係好多，都係佢（校方）鍾意過咩就過咩，依家得返2個人嘈，好容易被群起而攻之。

教育學院前學生代表黃梓傑早前發離任聲明則說：

在未來剩餘為數不多的學生代表為大家捍衛利益之時，希望各位中大同學能互相扶持，守望相助，不平則鳴，在大時代下作見證人。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

HKET APP已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅