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【企圖謀殺】太古廣場7旬男子受襲拘23歲疑犯　疑有精神病紀錄

社會 08:53 2022/03/11

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警方今日（11日）表示，正調查在中區發生的一宗謀殺案，案中一名70歲男子受重傷。

事發在金鐘道88號一個商場，警方在本月9日晚上8時13分接報，指一名男子受傷並倒臥於商場內。警方趕赴現場，發現該名70歲男子昏迷倒臥地上，頭部有傷痕，昏迷被送往瑪麗醫院治理，於昨日（10日）接受手術後，情況仍然危殆。

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警方稱經調查後，昨日下午在大嶼山梅窩碼頭拘捕一名懷疑涉案的23歲姓王男子，是中國籍香港居民，報稱運輸工人，在搜查被捕人的住所時，檢獲一套懷疑是被捕人犯案時所穿著的衣物，涉嫌企圖謀殺，懷疑有精神病紀錄。而案中70歲男子是退休人士，目前未有證據顯示被捕人與受害人相識，其施襲動機有待調查，現正被扣留調查。消息稱疑犯家住梅窩菜園村。被捕男子今日(11日)凌晨由水警押返香港仔水警基地後再作扣查。

太古廣場7旬男子受襲危殆拘23歲男子，疑犯疑有精神病紀錄。

港島總區重案組正積極調查案件。港島總區重案組總督察鍾志強表示，警方根據情報及翻查大量閉路電視，鎖定目標疑人，昨晚約10時在大嶼山一公衆地方拘捕該名男子，疑犯報稱運輸工人，懷疑有精神病底，警方正調查疑犯行兇動機，而案中遇襲的70歲姓阮老翁仍在醫院留醫，情況危殆。鍾志強呼籲市民如目擊當晚案發經過，請與警方聯絡。

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記者：余思嵐、曾秋文

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