【封區檢測】多廈污水呈陽性須圍封強檢　涉何文田愛民邨敦民樓、屯門友愛邨愛智樓等【不斷更新】

▲ （陳國峰攝）

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日逾萬宗，政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測，相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

【16:05】屯門友愛邨愛智樓圍封強檢

屯門友愛邨愛智樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定自下午4時起圍封強檢。受檢人士須於今日晚上9時前接受檢測。政府目標是在明日下午約1時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【16:00】何文田愛民邨敦民樓圍封強檢

何文田愛民邨敦民樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定自下午4時起圍封強檢。受檢人士須於今日晚上9時前接受檢測。政府目標是在明日中午約12時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【15:39】屯門友愛邨愛曦樓有31人未進行強制檢測

屯門友愛邨愛曦樓昨日下午8時完成強制檢測行動。政府共檢查了約372名受檢人士的檢測報告，發現有31人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。相關執法行動於下午約2時45分完成。政府亦提醒沒有應門的78戶居民，在看到政府張貼的告示後，盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

【15:29】

何文田愛民邨德民樓下午約1時完成強制檢測行動。政府共檢查了約190名受檢人士的檢測報告，並無發現有人未進行強制檢測。相關執法行動在下午約2時完成。

【15:00】深水埗幸福邨福月樓圍封強檢

深水埗幸福邨福月樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定自下午3時起圍封強檢。受檢人士須於今日晚上10時前接受檢測。政府目標是在明日下午約1時30分完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【15:00】青衣長亨邨亨麗樓圍封強檢

青衣長亨邨亨麗樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定自下午3時起圍封強檢。受檢人士須於今日下午9時前接受檢測。政府目標是在明日下午約1時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【14:37】青衣長亨邨亨翠樓有18人未進行強制檢測

青衣長亨邨亨翠樓發現有18人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

政府亦提醒沒有應門的16戶居民，在看到政府張貼的告示後，盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

【13:45】黃大仙富山邨富仁樓約16.3%住戶中招

政府昨日指明黃大仙富山邨富仁樓為「受限區域」，今早上午約11時完成強制檢測行動，共有約1,140人接受檢測，當中共發現186宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約630戶，當中44戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【13:40】何文田愛民邨德民樓約16%住戶染疫

政府昨日圍封何文田愛民邨德民樓，期間有約1,300人接受檢測，當中共發現209宗初步陽性檢測個案和54宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約670戶，當中36戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:22】青衣長亨邨亨翠樓約4.5%住戶染疫

青衣長亨邨亨翠樓昨天（10日）約1310名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現59宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府已向這些初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



政府亦在「受限區域」內派員到訪608戶，當中16戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:22】觀塘順天邨天樂樓和天暉樓約14.4%住戶染疫

觀塘順天邨天樂樓和天暉樓中午十二時完成強制檢測行動。約1,540名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現222宗初步陽性檢測個案和26宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約730戶，當中約40戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:21】屯門友愛邨愛曦樓約12.6%住戶染疫

屯門友愛邨愛曦樓中午12時完成強制檢測行動。截至昨日晚上8時，約1,640名身處「受限區域」內的人士接受檢測，其中發現206宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約780戶，當中78戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:00】

牛池灣永定道15號怡發花園上午約9時完成強制檢測行動。政府共檢查了23名受檢人士的檢測報告，並無發現有人未進行強制檢測。相關執法行動於上午約11時完成。

【09:22】牛池灣怡發花園約2.94%住戶中招

政府昨日(10日)引用第599J章，將牛池灣永定道15號怡發花園為指明限張區域，晚上7時起圍封，要求居民強制檢測，政府今日(11日)上午約9時完成強制檢測行動，其間約170名身處受限區域內的人士接受檢測，當中發現5宗初步陽性檢測個案，衞生防護中心會安排跟進。政府已向這些初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包和消毒用品，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

當局自今日上午約9時起，已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊，及佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。政府會另行公布正式撤銷「相關宣告」的時間。就

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約80戶，當中9戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【TOPick診症室】確診者親述改善徵狀止痛法 專家教3招紓緩染疫精神壓力

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組