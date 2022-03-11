【封區檢測】牛池灣怡發花園昨圍封強檢　170人檢測後有5宗初步陽性【不斷更新】

▲ （陳國峰攝）

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日逾萬宗，政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測，相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

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政府昨日(10日)引用第599J章，將牛池灣永定道15號怡發花園為指明限張區域，晚上7時起圍封，要求居民強制檢測，政府今日(11日)上午約9時完成強制檢測行動，其間約170名身處受限區域內的人士接受檢測，當中發現5宗初步陽性檢測個案，衞生防護中心會安排跟進。政府已向這些初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包和消毒用品，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

當局自今日上午約9時起，已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊，及佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。政府會另行公布正式撤銷「相關宣告」的時間。就

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約80戶，當中9戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組