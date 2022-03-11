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【封區檢測】青衣長亨邨亨翠樓發現59宗初步陽性個案　約4.5%住戶染疫【不斷更新】

社會 12:35 2022/03/11

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（陳國峰攝）

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日逾萬宗，政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測，相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

【12:22】青衣長亨邨亨翠樓約4.5%住戶染疫

青衣長亨邨亨翠樓昨天（10日）約1310名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現59宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
 
就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府已向這些初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。
　　
政府亦在「受限區域」內派員到訪608戶，當中16戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:22】觀塘順天邨天樂樓和天暉樓約14.4%住戶染疫

觀塘順天邨天樂樓和天暉樓中午十二時完成強制檢測行動。約1,540名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現222宗初步陽性檢測個案和26宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約730戶，當中約40戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:21】屯門友愛邨愛曦樓約12.6%住戶染疫

屯門友愛邨愛曦樓中午12時完成強制檢測行動。截至昨日晚上8時，約1,640名身處「受限區域」內的人士接受檢測，其中發現206宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約780戶，當中78戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:00】

牛池灣永定道15號怡發花園上午約9時完成強制檢測行動。政府共檢查了23名受檢人士的檢測報告，並無發現有人未進行強制檢測。相關執法行動於上午約11時完成。

【09:22】

政府昨日(10日)引用第599J章，將牛池灣永定道15號怡發花園為指明限張區域，晚上7時起圍封，要求居民強制檢測，政府今日(11日)上午約9時完成強制檢測行動，其間約170名身處受限區域內的人士接受檢測，當中發現5宗初步陽性檢測個案，衞生防護中心會安排跟進。政府已向這些初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包和消毒用品，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

當局自今日上午約9時起，已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊，及佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。政府會另行公布正式撤銷「相關宣告」的時間。就

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約80戶，當中9戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【TOPick診症室】確診者親述改善徵狀止痛法　專家教3招紓緩染疫精神壓力

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組

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