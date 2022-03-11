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【天氣預測】明日大致天晴日間乾燥　下周日至周二潮濕有霧濕度達100%

社會 09:46 2022/03/11

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本港地區今日天氣預測 大致天晴。（梁偉榮攝）

天文台今日（11日）表示，一股東北季候風繼續影響本港，由於該股東北季候風較為乾燥，為整個中國東南部帶來一些普遍晴朗天氣，在整港附近的雲量不多，預測今日大致天晴，最高氣溫約26度。展望下周初的一股溫暖的海洋氣流將海些濕氣帶到本港附近，屆時早晚較為潮濕有霧。而下周中期則有驟雨。

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天文台預測今日本港地區大致天晴。日間乾燥，最高氣溫約26度。吹和緩東風。展望明日大致天晴，日間乾燥。下周初漸轉潮濕有霧，隨後兩三日有幾陣驟雨。

根據9天天氣預報，明天周六大致天晴，日間乾燥。周日起有霧，大致多雲，有一兩陣微雨。下周一及二潮濕有霧，日間短暫時間有陽光。下周三至五大致多雲，有幾陣驟雨，早晚能見度較低。

未來9天天氣預報。

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責任編輯：余思嵐

 

 

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