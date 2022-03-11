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【第五波疫情】有郵務人員確診　土瓜灣郵政局、黃大仙郵政局及藍田郵政局關閉至明日【不斷更新】

社會 09:30 2022/03/11

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（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（11日）再有職員確診或初步確診。

【09:25】

香港郵政今日表示，由於有郵務人員確診，土瓜灣郵政局、黃大仙郵政局、藍田郵政局和機場郵政局需關閉至3月12日。相關郵務人員在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。

香港郵政獲悉上述事件後，已安排所有相關郵務人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。

【TOPick診症室】確診者親述改善徵狀止痛法　專家教3招紓緩染疫精神壓力

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組

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