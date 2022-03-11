【第五波疫情】恒生銀行開源道分行今起暫停服務　另15間分行恢復營業【不斷更新】

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第五波疫情持續，各行各業服務因有員工確診，而需要暫停營業。

【09:51】

恒生銀行今日（11日）表示，以下分行因應員工確診，開源道分行，由今天起暫停服務，直至另行通知。

銀行會為相關員工提供適切的支援及協助，同時為審慎起見亦已安排在上 述分行進行深層清潔及消毒。上述分行全部員工會被安排接受檢測，並會 留在家中自我隔離以等候檢測結果。

另外，恒生銀行早前因應確診個案而暫停服務，會於今天恢復營業，而所有返回分行提供服務的職員，經檢測後結果呈陰性，銀行亦已在相關分行完成額外深層清潔及消毒。包括銅鑼灣分行、銅鑼灣商務理財中心、新港城中心分行、眾安街分行、沙田分行、沙田第一城分行、尖沙咀商務理財中心、紅磡分行、九龍灣優越及優進理財中心、九龍總行、長沙灣廣場分行、美孚新邨（蘭秀道） - 分行及優越理財中心、元朗（教育路）分行、元朗分行、總行1樓(優進理財及一般銀行服務)。

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責任編輯：TOPick港聞組