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【第五波疫情】恒生銀行6間分行今起暫停服務　另15間分行恢復營業【不斷更新】

社會 14:43 2022/03/11

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（資料圖片）

第五波疫情持續，各行各業服務因有員工確診，而需要暫停營業。

【14:35】

恒生銀行今日（11日）表示，以下分行因應員工確診，由今天起暫停服務，直至另行通知：

  • 開源道分行
  • 太子道141號分行
  • 新都會廣場分行
  • 鰂魚涌分行
  • 窩打老道分行
  • 總行3S樓層Signature優卓理財中心

銀行會為相關員工提供適切的支援及協助，同時為審慎起見亦已安排在上 述分行進行深層清潔及消毒。上述分行全部員工會被安排接受檢測，並會 留在家中自我隔離以等候檢測結果。

另外，恒生銀行早前因應確診個案而暫停服務，會於今天恢復營業，而所有返回分行提供服務的職員，經檢測後結果呈陰性，銀行亦已在相關分行完成額外深層清潔及消毒，包括：銅鑼灣分行、銅鑼灣商務理財中心、新港城中心分行、眾安街分行、沙田分行、沙田第一城分行、尖沙咀商務理財中心、紅磡分行、九龍灣優越及優進理財中心、九龍總行、長沙灣廣場分行、美孚新邨（蘭秀道） - 分行及優越理財中心、元朗（教育路）分行、元朗分行、總行1樓(優進理財及一般銀行服務)。

【TOPick診症室】確診者親述改善徵狀止痛法　專家教3招紓緩染疫精神壓力

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組

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