【閉環管理】安老服務協會指會盡力採取措施保護長者　惟執行上有困難

▲ 安老服務協會主席陳志育。（資料圖片）

本港安老院舍出現爆發，特首林鄭月娥早前表示院舍將進行閉環管理，安排專用酒店及專車予照顧員閉環照顧入住，以免將病毒帶入院舍。措施將率先在未發生疫情爆發院舍實施。

安老服務協會主席陳志育今早（11日）接受電台訪問時，閉環管理是內地安老的防疫政策以作保護安老院舍，但有關政策需要有一定條件的配合，包括要有員工宿舍，同時會停收新入住長者。

他指出，本港只有約一成，即約80間院舍仍未出現爆發，他同意要盡力採取措施保護沒有染疫的長者，但承認執行上有困難，認為一些規模較小的院舍更加適合閉環管理：

如果有一定政策可保護未染疫長者，都認為一定要做，因現時的做法是安排院舍員工住在酒店，不可回家，認為未必所有院舍的職員願意配合。

被問到有多少院舍願進行閉環管理，他表示仍有了解當中，認為要整間院舍進行閉環管理才有效，不過他表示有部分院舍只在指定樓層進行閉環管理。在人手方面，他稱安老院舍情況危急，雖然可以輸入內地的護理人員協助，惟需內地相關的部分作出配合，希望當局可以「特事特辦」，快加審批程序。

在疫苗接種方面，港府已安排外展人員到所有安老院舍在本月18日前為長者接種疫苗，只要是長者及其家人願意打針就可以接種，不論是首劑、次劑或加強劑疫苗。他表示，每一間院舍已指定醫療機構處理打針，指其是一個很清晰的目標及要完成的工作；而院舍方面也要做好準備，包括是統計打針的人數。

安老服務協會執委李輝在另一電台節目表示，現時社區充滿傳播鏈，現時採取閉環管理的效果存疑，認為已經遲過了時機。他又說，院舍普遍都不想參與閉環管理，形容現時沒有感染個案的院舍是「蒼海遺珠」，且大多數是非密集、設在村屋的院舍，更有院舍員工更表明，如果採取閉環管理將會辭職。

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責任編輯：郭詩詩