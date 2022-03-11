【噪音滋擾】住客投訴樓上小朋友太嘈　管理處發通告籲管教：家居並非遊樂場

▲ 管理處發通告籲家長「勿讓小孩在家過度活躍」。

第五波疫情嚴峻，不少人都在家工作，小孩亦停課在家，噪音問題難免令上下鄰居出現磨擦。近日有家長在社交平台投稿指，樓下鄰居投訴其子女過於吵鬧，不時與管理處人員按鐘拍門投訴，管理處更出通告要求家長管教好子女，並3度寫明「勿讓小孩在家過度活躍」，直言「家居並非遊樂場」。

有家長昨日（10日）在facebook專頁「家長Secrets」投稿，附上管理處通告，該通告針對小孩噪音滋擾事宜，內容指小孩在家跑跳產生過大聲浪對樓下造成噪音滋擾，呼籲家長管教好子女，內文3度以「過度活躍」形容小孩在家活動造成的聲音，指有關聲浪對樓下造成滋擾，「家居並非遊樂場」。

▲ 管理處通告要求家長管教好孩子。（facebook圖片）

通告又指，既然有了小朋友，就要好好教育，讓小孩懂得甚麼叫顧己及人。特別在疫情期間，大部分住戶都在家工作，

除了要忍受裝修噪音，也要受樓上小孩過度活躍而產生的聲音滋擾，真係人都癲！

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最後管理處再次勸籲家長看好小朋友，以締造和諧的居住環境。而投稿人在帖文中補充，樓下鄰居帶管理處不停按門鐘、拍門投訴，管理處亦每日WhatsApp轉發投訴。

▲ 通告另有英文版本，但被網民發現大量文法錯誤。（facebook圖片）

事實上，有關通告的英文版本早於上周已在網絡流傳，內容與中文版本相同。有網民認為要鄰居之間應互相體諒，如果小孩喜歡跑跳，可讓他們在床上或梳化上玩，又或著厚底的室內拖鞋。

不過，有不少網民亦認為，管理處通告的態度惡劣，以一副高高在上的教訓口吻，提出不合理要求。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：王明芳