【生態研究】海洋公園首揭群體雄豚較擅覓食　冀疫情受控加強公眾教育

▲ 海洋公園首揭群體雄豚較擅覓食，冀疫情受控加強公眾教育。（海洋公園提供）

疫情下主題樂園關閉，海洋公園持續展開科學研究，包括研究海豚覓食習性，更首次發現群體雄豚合作覓食的能力較雌性高。科研團隊盼透過拍片、分析，讓港人更認識自然生態，疫後重開就會加強教育宣傳，展示科研成果。

海洋公園研究部只有兩名全職員工，團隊還有學生研究員，歷來曾發表多項生態研究，對象有海豚、海豹、熊貓等，正籌備21項研究，透過拍攝動物習性和行為，再將結果比對。研究團隊之一、公園研究部主管Eszter Matrai期望，科研成果可讓港人更認識自然生態，疫後公園重開後，會在園內設立展板加強教育宣傳，展示成果。

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研究團隊2016年起，針對海豚習性進行研究，歷時逾4年，探討海豚的社交行為及群體合作能力，結果經由3位同行評審的科學期刊上發表。團隊將22條海豚分成每2隻一組，利用「認知豐容裝置」，即設計一條裝有魚餌的導管，兩面加上繩索手柄而蓋封，考驗海豚透過合作，拉開繩索手柄，把魚餌釋放。

75%群組願合作 高雌豚4倍

結果顯示75%的雄性海豚群組，願意共同合作覓食，較雌豚高出超過4倍，也顯示出不同性別的海豚，合作行為有明顯分別。

團隊2020年再進行新研究，利用更多「認知豐容裝置」測試2至4條海豚的合作行為。結果發現「兩豚一組」較常展現出合作行為。

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記者：陳麗娜