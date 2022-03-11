【第五波疫情】林鄭月娥：將針對長者兒童推動接種　望復活節後可回校上課【不斷更新】

▲ 特首林鄭月娥舉行記者會。

本港第5波疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥今日（11日）連續第3日主持記者會，交代相關抗疫工作進展。TOPick緊貼疫情資訊，不斷更新。

【11:24】

聶德權表示，目前約80%人已打第2針，強調要推高至90%，會在4月30日實施第二階段疫苗通行證，望再推高接種率。

【11:19】

公務員事務局局長聶德權公布，至今637萬名市民已接種第一劑疫苗，534萬人（約79.2%）已接種第二劑疫苗，而已接種第三針的有215萬人。

【11:13】

不過，林鄭月娥提到，第4波疫情減退後，市民接種意慾降低，特別不少長者並無接種疫苗，或只接種了一劑疫苗。她示，現時有30萬名70歲以上長者打針，約26萬名3-11歲小童未接種疫苗，望復活節後可回校上課；又強調未來會重點推動長者和小童接種疫苗，又呼籲長者的家人支持他們打針。

【11:00】

行政長官林鄭月娥表示，本港約90%死者並無接種疫苗，強調接種疫苗可以拯救生命，又形容接種疫苗是走出疫境的必要條件。林鄭強調，政府不遺餘力推動疫苗接種計劃，重提曾聯同商界送車、送樓提供誘因，加上「較硬兼施」推出疫苗通行證，強調本港疫苗接種一度不錯。

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記者：TOPick港聞組