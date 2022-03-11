【第五波疫情】林鄭月娥：疫情處於上升或下降期仍言之尚早　社交距離措施仍是抗疫重要手段【不斷更新】

▲ 特首林鄭月娥舉行記者會。

本港第5波疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥今日（11日）連續第3日主持記者會，交代相關抗疫工作進展。TOPick緊貼疫情資訊，不斷更新。

【12:00】

對於政府擬押後推行全民檢測，被問到會否擔心引致「狼來了」，林鄭月娥表示，全民檢測需要動用大量人手，過去認為圍封強檢等較合適；又表示，目前在內地源源不斷支持下，要在合適時機、做好方案細化工作後，才進行全民檢測。

她又強調，並非政府引起市民恐慌，指政府當時亦有進行澄清；又預告明日（12日）的記者會將交代物資供應，強調市民毋須搶購物資。

【11:55】

林鄭月娥表示，今次疫情已超出特區政府的處理能力，強調無足夠人手、隔離設施和病床，強調政府調整政策和策略，是盡可能為香港處理這個情況，去保障市民安全健康。

她又表明，不放寬入境措施，是不希望增加對醫療系統壓力的風險。

【11:45】

林鄭月娥強調，社交距離措施仍然是抗疫重要手段，並非簡單地疫苗接種率去到一定水平，便不用社交距離措施，強調要作綜合考慮。她又指，疫情目前是否處於平台期、上升期或下降期，仍然言之尚早。

【11:35】

勞工及福利局局長羅致光表示，過去有20%家人為反對院舍家人打針，超過30%會反對院舍家人打針，目前仍有10%人仍反對院舍家人打針，呼籲他們回心轉意。

羅致光又透露，將向立法會提出修例，提高院舍人均面積；又期望，可以有80%至90%院舍，可做到閉環式管理。

【11:24】

聶德權表示，目前約80%人已打第2針，強調要推高至90%，會在4月30日實施第二階段疫苗通行證，望再推高接種率。

聶德權又指，截至昨日（10日）為止，全港1096間院舍中，逾970間已合共為近4萬名院友已接種疫苗，接種率約52%。

【11:19】

公務員事務局局長聶德權表示，死亡個案當中，逾90%未接種疫苗，又強調接種兩劑的死亡率，相差最少5倍。他表示，目前共已接種1380萬劑疫苗，60%復必泰，40%科興。

他表示，至今637萬名市民已接種第一劑疫苗，534萬人（約79.2%）已接種第二劑疫苗，而已接種第三針的有215萬人。

【11:13】

不過，林鄭月娥提到，第4波疫情減退後，市民接種意慾降低，特別不少長者並無接種疫苗，或只接種了一劑疫苗。她示，現時有30萬名70歲以上長者打針，約26萬名3-11歲小童未接種疫苗，望復活節後可回校上課；又強調未來會重點推動長者和小童接種疫苗，又呼籲長者的家人支持他們打針。

【11:00】

行政長官林鄭月娥表示，本港約90%死者並無接種疫苗，強調接種疫苗可以拯救生命，又形容接種疫苗是走出疫境的必要條件。林鄭強調，政府不遺餘力推動疫苗接種計劃，重提曾聯同商界送車、送樓提供誘因，加上「較硬兼施」推出疫苗通行證，強調本港疫苗接種一度不錯。

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記者：TOPick港聞組