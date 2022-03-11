【第五波疫情】聶德權盼一個月後推動兒童9成接種率　正敲定行動不便者外展接種安排

▲ 公務員事務局局長聶德權。（林宇翔攝）

本港第五波疫情持續，至今逾9成人已接種首劑疫苗，而次劑亦有近8成人已接種。行政長官林鄭月娥今日（11日）連續第3日主持記者會，交代相關抗疫工作進展，出席的官員包括勞工及福利局局長羅致光及公務員事務局局長聶德權。詳情即看：【下一頁】

聶德權表示截至昨晚，本港已接種逾1380萬劑疫苗，已打第一針的12歲以上人士有611萬人，佔90.8％，打齊兩針的有534萬，佔79.2％，215萬人打齊3針，第三針接種率是50％，其中60歲以上是6成。

至於3至11歲兒童方面，已有逾5成人已打針，12至19歲有42萬人已打針，而20至59歲的接種率更是逾95％，其中40至49歲更高達99.94%；而60至69歲是89％，70至79歲是79％，80歲以上是54％。

他表示打本港市民打第一針的比率是超過9成，而第二針仍未到9成，故要加快接種進度，又感謝市民及醫護的配合。他表示疫情嚴峻，港府會有以下的工作：

增加疫苗接種率：至今已增加至27間接種中心、流動接種站、私家醫生協助接種，每日可達10萬劑接種，惟近日的劑量是7至8萬，強調接種中心的名額仍是充足



「一老一幼」是未來的接種對象：

加快為長者打針，當局在3月18日前會安排外展隊到院舍為長者打針，截至昨日已有逾970間院舍，逾4萬名院友已接種疫苗，接種率是52％，未來一周會為約130間院舍院友打針



加強與學校聯系加快為兒童打針的比率：希望一個月後可以將接種率提升至9成



加快為長者打針，當局在3月18日前會安排外展隊到院舍為長者打針，截至昨日已有逾970間院舍，逾4萬名院友已接種疫苗，接種率是52％，未來一周會為約130間院舍院友打針 加強與學校聯系加快為兒童打針的比率：希望一個月後可以將接種率提升至9成 社區在家外展接種服務：為行動困難的長者及殘疾人士打針，當局仍有計劃當中

聶德權表示，有關院舍的接種工作去年起已推動，共推動了兩次外展計劃，惟院友及其家人方面出現某些問題，導致打針比率不高。他強調，當局已決定在3月18日前會為約1000間院舍都會安排有外展隊協助打針，社區方面也安排了即日籌、疫苗接種日、健康講座等也方便長者打針。

他表示在截至去年年底，70歲以上長者的接種率是36.5%，而今天的接種率是68.9%，指過去兩個月有很大的升幅。

他又指近日有院舍出現爆發，不少長者在確診時未能打針，但康復後就可以打針，故3月18日的目標只是一個首階段的目標。

最新熱門影片：【TOPick診症室】確診者親述改善徵狀止痛法 專家教3招紓緩染疫精神壓力

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩