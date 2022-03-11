【寵主須知】呈陽性確診者送入隔離設施　一文盡睇毛孩托管「懶人包」

▲ 如飼主需送入隔離設施，家中毛孩就須找妥善託管。

第5波疫情持續，現時不少確診者或初陽人士，都有機會被安排送入社區隔離設施，而不少市民家中皆養有寵物，都會擔心如跟家人因確診須遷入隔離設施，家中毛孩會如何安排？現時不少寵物平台以至政府機構，都提供相關資訊，TOPick現整理如下。

獸醫網頁Pet Space在社交平台專頁，便列出如收到政府「呈陽性」短訊，家中毛孩應如何安排的「懶人包」，提醒主人在把寵物交給身邊親朋好友托管前，先要做齊以下「3寶」。

1. 盡量找認識或生活環境相似的看護人：

因毛孩突然寄人籬下，主人該盡力減低貓狗的不安感。故找托管人盡量要找跟貓狗曾相處並且家中環境相似。反面例子便是將一隻文靜的貓送去一個有狗同3個小朋友的家庭就不大適合。

2. 準備一個月食糧

一旦送去隔離或有機會最長要住一個月，故將貓狗交予看護人托管時，要為寵物準備最少 4 週的藥物和食物，至少3餐食飽，貓狗心情更平伏。

3. 準備貓狗醫療紀錄及藥物

除常用藥物，例如：杜蚤、杜蟲預防劑，確保貓貓狗狗打齊預防針。另外，記得留低一封簽名信、授權書、寵物醫療記錄副本予看護人，授權對方做出及時醫療決定。

▲ 現時不少呈陽性確診者都須被安排送入社區隔離設施。（經濟日報圖片）

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另外，漁農自然護理署亦曾在facebook發帖，整合檢疫者寵物照顧事宜的需知，整理如下：

如一日染疫，寵物會被送往檢疫？

染疫者可安排能信賴的親友代為照顧寵物。但作為預防措施，獲飼主同意後，寵物會送往漁護署代為照顧；若寵物是哺乳動物，則會被送往漁護署指定動物居留設施，接受檢疫和獸醫學監察，直至新冠病毒檢測結果呈陰性才交還。上述檢疫及照顧服務均為免費。

寵物會在哪接受檢疫？會否接受任何治療？

寵物會在漁護署轄下新界南動物管理中心檢疫；而經檢測呈陽性反應寵物，則會轉往港珠澳大橋口岸動物居留所繼續檢疫。上述兩所動物檢疫設施均由獸醫監督。漁護署會因應寵物的健康及醫療狀況作特別安排。

如接受家居強制檢疫，寵物將會怎樣？

寵物可與家居檢疫者一同留在家中。如寵物要到獸醫診所治療或外出活動，檢疫者可安排毋須接受家居檢疫或活動未被限制的親友代為安排。若寵物要前往獸醫診所，應先通知診所相關情況。

▲ （取自香港城市大學網頁）

城大將推寵物醫護支援

另外，香港城市大學賽馬會動物醫學及生命科學院現計劃為確診及須要接受隔離的飼主提供寵物醫護支援，確保寵物得到妥善照顧，包括在飼主接受強制隔離或治療期間，安排獸醫代為照顧寵物，並為寵物提供病毒檢測服務，目前正尋求合適的場所容納更多寵物。

城大亦與Prenetics合作為小型哺乳類動物推出大規模新冠病毒檢測。檢測將於亞洲最大規模的獸醫診所：城大動物醫療中心進行，由該中心及城大賽馬會動物醫學及生命科學院經專業訓練的職員採集樣本，並送往城大動物醫療檢驗中心，利用Prenetics提供的相關技術作測試。

由2月21日起的星期一至六，將首先提供貓狗的檢測服務，並會逐步擴展至其他種類的寵物。寵物主人經網上預約後，可為已參與城大綜合健康計劃的寵物，登記接受新冠病毒檢測，或只接受新冠病毒檢測，檢測費用為港幣450元。

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記者：Eric