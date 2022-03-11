【院舍抗疫】羅致光：院舍將設置10多個改裝貨櫃　用於員工閉環管理或隔離

▲ 羅致光指院舍將設置10多個改裝貨櫃，用於員工閉環管理或隔離。（林宇翔攝）

本港第五波疫情持續，衞生防護中心昨日評估疫情時，首度形容疫情高峰已「見頂」，更見有回落趨勢，對疫情感樂觀，惟呼籲市民切勿鬆懈。疫苗方面，本港至今逾9成人已接種首劑疫苗，而次劑亦有近8成人已接種。行政長官林鄭月娥今日（11日）連續第3日主持記者會，交代相關抗疫工作進展。

勞工及福利局局長羅致光表示，保護院友而言最重要的工具都是打針，當局自去年底試圖去推動，2成院友家人反對長者接受評估是否適合接種，即使適合接種的長者，逾3成仍獲家人反對，而今日情況已有好轉，惟仍有1成家屬反對居院舍的家人打針。

他呼籲，確診者感染身邊其他院友機會高，不適合打針的人或受感染。適合接種的人士應為己為人，呼籲1成反對長者打針的家人回心轉意，以保護自己家人及工作人員及院友。

羅致光又指，院舍人手短缺，數年以前已增加撥款，望吸引更多員工加入。現時疫情嚴峻，一半人手都因疫情而不能工作，故一定要增加人手，不論是否短期合約。他希望在內地及本地聘請約1,000員工，在未來3個月在暫託中心或隔離設施工作。

羅致光續稱，院舍地方不足，稍後會有法例修改人均面積，但遠水不能救近火，現有很多員工不能上班，已與所有業界商討，想方法讓員工不用回家以閉環管理，政府會在政策上支持。他正與業界探討興建臨時設施，包括在院舍內改裝貨櫃，預料本周將會在院舍內安裝約10多個貨櫃，讓員工不需回家，亦有可能將貨櫃用作隔離用途，視乎具體情況。此外，政府亦正調動原作其他隔離用途的酒店作院舍員工的閉環管理設施。

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記者：黃穎津