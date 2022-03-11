【全民檢測】林鄭月娥指會細化方案後再推行全民強檢　強調抗疫工作需要市民相信政府

▲ 林鄭月娥指會細化方案後再推行全民強檢，強調抗疫工作需要市民相信政府。（林宇翔攝）

本港第五波疫情持續，衞生防護中心昨日評估疫情時，首度形容疫情高峰已「見頂」，更見有回落趨勢，對疫情感樂觀，惟呼籲市民切勿鬆懈。疫苗方面，本港至今逾9成人已接種首劑疫苗，而次劑亦有近8成人已接種。行政長官林鄭月娥今日（11日）連續第3日主持記者會，交代相關抗疫工作進展。

林鄭月娥表示，全民強檢會動用大量資源人手，當局會看準時機，做好細化方案才會推行全民檢測。她又稱，不是政府有意令市民恐慌，是一些坊間的揣測令市民作出一些行為。她承認政府有責任第一時間澄清，所以在搶購潮發生的第一時間，政府便重申毋須搶購。

林鄭月娥強調，抗疫工作需要市民相信政府，2020年時，她曾提出抗疫有3大原則，其中一個便是「公開透明」。她指市民或因2019年的社會事件，對政府信心不足影響抗疫，承諾會以公開透明的方式，讓市民掌握正確資訊。

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記者：黃穎津