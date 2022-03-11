【外賣優惠】日本人氣店「燒肉 LIKE」便當外賣自取   全單85折優惠【內附連結】

▲ 日本一人燒肉專門店「燒肉 LIKE」推出外賣自取優惠。(餐廳提供)

疫情持續，心思思想念日式燒肉的滋味？日本一人燒肉專門店「燒肉 LIKE」特別推出多款外賣餐目及單品，豪華日式燒肉便當附白飯、和風湯、泡菜及自選醬油，同時更新增多項追加選項，讓你按照個人口味自由加配一系列皇牌肉品，為滋味升級。

▲ 牛五花便當（200g）$78。(餐廳提供)

另有多款單品美食，包括人氣的LIKE 芝士咖喱及單點白飯，與燒肉一同品嘗更惹味，由即日起至3月31日外賣自取更可享高達全單85折優惠。

外賣餐目燒肉便當附有白飯、和風湯、泡菜及自選醬油，

1.牛五花便當（200g）$78

2.牛小排及牛板腱便當（200g）$128

3.豬五花腩便當（200g）$72

4.壽喜燒牛五花便當（200g）$82

5.和牛扒便當（120g、 180g）$158、 $198

▲ 全新單品則有木魚絲紫菜溫泉玉子飯。(餐廳提供)

全新單品則有木魚絲紫菜溫泉玉子飯（$32/150g、$35/200g、$38/300g），提供3種份量選擇，而追加肉品包括 牛五花(+30/100g)、牛小排(+82/100g)、牛板腱(+$55/100g)、豬五花腩(+$28/100g)、壽喜燒牛五花 (+$35/100g)、和牛扒(+$150/120g、+$190/180g)及LIKE 芝士咖喱(+$12)。

▲ 全新限定美國SRF極黑和牛套餐($130/150g、$165/250g)。(餐廳提供)

與此同時，「燒肉 LIKE」亦推出全新限定美國SRF極黑和牛套餐($130/150g、$165/250g)，包括極黑和牛肩胛牛小排．牛五花．牛舌（配白飯、和風湯及泡菜或迷你沙律），即日至4月5日供應，新套餐只限堂食，不設外賣。

詳情可瀏覽餐廳Facebook或Instagram。

記者：郭秀芳