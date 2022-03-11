【提早暑假】免費浸大綠色體驗日可獲證書　學童可網上參觀S Gallery環保工作坊【內附連結】

疫情橫行，學生們都需要在家抗疫，甚少出外郊遊及學習，未能親身體會周遭環境的變化。然而大自然已敲起了警號，地球的未來很需要愛護自然的小朋友來拯救環境危機！究竟有甚麼方法可以拯救垂危的地球？

香港浸會大學「生物資源與農業研究所」推廣保護生物資源和生物多樣性，培養公眾於社區實踐可持續生活態度。現在於3月至4月期間舉辦「綠色小人類 — 可持續生活體驗日2022」，希望為小學生從小培養可持續生活態度，提高環保意識，為保護地球出一分力，一起過一個與別不同的綠色暑假！

▲ 認識生物多樣性。（S Gallery圖片）

▲ S Gallery吉祥物水熊爺爺。（S Gallery圖片）

網上體驗日活動包括可持續生活講座及「有機農場調查隊」，完成後更可登上2300年的太空基地「S Gallery可持續資源館」網上參觀，透過生動有趣的活動，讓小朋友認識生物資源的過度取用的問題、有機耕種的好處及理念、以及實踐可持續生活的重要性。最後「We．Use可持續工作坊」透過活動簡介了解日常生活背後潛藏著的污染及對環境的破壞，並因應主題教導學員將生活中的廢物改造再用，從生活中實踐可持續的概念。

▲ 完成後更可同學可登上2300年的太空基地S Gallery可持續資源館網上參觀。（S Gallery圖片）

學員完成《綠色小人類可持續生活體驗日》將會獲頒發證書乙張及送贈精美禮品乙份，予以鼓勵。

日期：活動期為3月至4月，每逢星期一，三，五（2pm-4pm）

收費：免費

記者:李越樺