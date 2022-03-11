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【髮型屋重開】業界指人流不算爆滿　顧客會先預約避免聚集

社會 11:10 2022/03/11

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理髮店/髮型屋可獲准重開並須全面實施「疫苗通行證」。（林宇翔攝）

昨日（10日）防疫措施獲放寬理髮店可重開，美髮美容業商會會長江樹林今日（11日）在港台節目表示，業界對理髮店可重開感興奮和雀躍，不過消息來得突然令業界感措手不及，因此過去兩日業界忙於準備開業，包括安裝掃描「疫苗通行證」的手機，以及為店面進行清潔消毒等。

他指出，大部分的理髮店昨日都可以重開，但仍有小部分未能重開，主要由於原本預計店舖停業到4月下旬，員工未及返回工作崗位。

江樹林補充，以他所見昨日理髮店人流未至於爆滿，不少顧客會先預約，以免人流聚集。他又相信理髮店重開後，髮型師會減少提供上門服務，「（上門服務）大家都陌生，會有避忌，又不知對方狀態如何，十分不方便」。

他估計，全港4,000多間理髮店都會申請第六輪防疫抗疫基金，又擔心全民檢測令業界「手停口停」，希望政府會及早通知業界以作準備。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：陳麗娜

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