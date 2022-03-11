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【隔離設施】鄧炳強指2,600人已入住隔離設施　拒入住隔離設施或被票控

社會 11:15 2022/03/11

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鄧炳強指已2,600人入住隔離設施，拒入住隔離設施或被票控。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，大批確診者需被隔離。保安局局長鄧炳強今早（11日）出席電台節目時表示，消防處設立的專線，截至昨日（10日）已共收到24,000個相關信息，已安排其中2,600人入住隔離設施。他又提及有個別人士或指定入住某隔離設施，甚至拒絕入住，他指當局已成立專隊登門拜訪有關人士，如市民仍堅持不入住，當局可能便會採取進一步的法律程序。

鄧炳強指，由3月6日起截至昨晚，消防處設立的專線收到2.4萬訊息，當中超過一半並非求助或資料不全，如查詢醫療資訊或其他事宜。而另外約1.2萬的有效訊息，則已安排2,600人入住隔離設施，有待安排的只是少數，大部分經已被安排。他表示，大部分求助者即日便已安排，但如市民深夜聯絡當局，可能需等候至翌日。目前絕大部分在24小時之內，便能將有關患者送往隔離設施。

鄧炳強續指，當局需要的資訊是市民的中英文姓名、年齡、性別、證件號碼、電話號碼、住址、陽性日期及檢測方法。而負責處理申請的職員反映，市民所留的聯絡電話未必正確、或地址不全、沒有提到確診時間等。因數目較多，當局會以SMS形式讓市民重新申報，但這倚靠市民會否回覆，如果沒有回覆，鄧炳強形容當局沒有能力「每日打8,000個電話」，要留下人力接待有需要人士。

目前本港有23個隔離設施，共提供約1.8萬床位或單住，入住率超4成。鄧炳強指當局不是「跑數」，如有市民需要入住，便應該盡用，希望將患者盡快移離社區。他強調，在暫未有足夠的地方或安排前，家居隔離是過渡性，長遠而言，望能隔離都應盡量隔離，期望整體社會可早日打贏抗疫戰爭。

鄧炳強表示，明白有部分人基於種種原因不想入住隔離設施。故由昨日開始，當局組成一個專隊，如有應入住隔離設施的患者拒絕入住，當局便會登門拜訪，解說詳情並勸說市民入住，如市民仍堅持不入住，當局可能便會採取進一步的法律程序。例如昨日專隊拜訪79個住戶，解說後有78人應要求入住設施，而餘下的1人，當局正檢視證據，稍後或會以傳票形式作檢控。他又澄清，詢問市民是否期望入住隔離設施的短訊，只是協助當局安排優次，並非說不想便能不入住。

近日全港市民皆有收到伊利沙伯改為接收新冠病人的「緊急警示」。鄧炳強解釋，緊急警示系統一般用於極端天氣、嚴重公共事故如大型暴動、火災、爆炸、危險物品事故等。而極度緊急緊示，則包括海嘯、核電廠泄漏事故等等。而各政策局會衡量發出警示的必要性。

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記者：黃穎津

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