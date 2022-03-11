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【安心復出】許志安簽約環球回歸樂壇　跟譚校長陳奕迅同門重新出發

娛樂 11:59 2022/03/11

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在19年4月被爆「安心事件」的許志安，雖然事後馬上舉行記者會道歉直認自己是個「壞咗嘅人」，同時亦獲太太鄭秀文大方原諒，可是因「安心事件」許志安形象插水，原本計劃舉辦的紅館演唱會要取消，同時一度停工。

在2021年年中，許志安上Viu TV節目《Chill Club》試水溫，後來更到到台灣拍攝劇集《接招吧！製作人》。

最新影片：Jeremy專訪

可是之後許志安一直靜下來，一直未有公開出席活動。到今日（3月11日）消息指安仔將全面復出。

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今日有傳媒報導，約滿原屬太陽娛樂的安仔，已秘密簽約環球唱片準備復出，與譚詠麟、張學友、陳奕迅等做同門，此外他參演的台劇《接招吧！製作人》亦將於今年播出，實行並將大展拳腳。

【安心割席】被揭unfollow鄭秀文+許志安IG　黃心穎欲斷絕所有來往重新出發

曾屬環球分支正東旗下

在華星出身的許志安，早年憑《男人最痛》、《喜歡你是你》等歌曲走紅，90年代中加盟環球分支的音樂廠牌正東，在黃柏高的領軍下，其後唱了《爛泥》、《昨遲人》等作品，事業登上高峰。後來再隨恩師黃柏高到太陽娛樂，現時再投環球，可說是重返舊公司再展事業。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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