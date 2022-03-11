  • 24°C
香港時間 : 2022311日 (週五) 19:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烹飪教煮】大廚教鮮沙薑陳皮煎雞    去雞皮兼免油煎不黐底有秘訣【內附食譜】

休閒消費 18:19 2022/03/11

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

大廚教鮮沙薑陳皮煎雞，晚晚自己煮都要換下新菜式。

有名的星級食府，總有幾道受歡迎的招牌菜，而米芝蓮一星的中菜廳逸東軒，多年來的菜牌上必有這道鮮沙薑煎雞，行政總廚譚棟更加入自己家鄉新會名物陳皮，令此菜式倍添香氣。

別以為星廚的招牌菜會很難煮，譚師傅毫不吝嗇提供食譜，他的自家秘方是堅持用鮮雞，「這樣才能煮出香嫩帶肉汁的效果，買雞時可請檔主幫忙起骨去皮，如不去皮，煎出來會很肥膩。當然如果不方便或想吃得便宜一點的話，也可以試用冰鮮貨。」

他說切雞件時，要盡量片得薄身點，才容易煎得熟和令調味入味。而沙薑則要切粗粒，才夠香氣，沙薑比生薑的外皮顏色深，呈黃褐色，略帶光澤。而沙薑肉呈淡黃色，辛辣中帶有獨特香氣，與肉類非常配搭，特別是雞肉。

譚師傅說這道菜除了易煮和所需調味料不多外，雞件還去了皮，煎時不會出油兼也不用下油煎，吃來不油膩，健康一點。

材料4人份量。(湯致遠攝)

材料 (4人份)：  
鮮雞 半隻
陳皮（浸軟)   4克
沙薑（去皮)  20克
紅椒（切絲） 適量
芫荽（切段） 少許
葱（切粒） 1棵
適量
豉油 少許
胡椒粉 適量
麻油 適量
生粉 半茶匙

做法：

1.先把鮮雞去骨去皮起肉，切成小塊。  

將雞去皮拆骨。(湯致遠攝)

2.浸軟後的陳皮切絲。

把陳皮切絲。(湯致遠攝)

3.去皮後的鮮沙薑，切成粗粒。

4.加入豉油、糖、胡椒粉、麻油、生粉、麻油、陳皮絲及沙薑拌勻，略醃數分鐘。

把所有調味料混合醃雞一會。(湯致遠攝)

5.燒熱平底鑊，把雞件煎香，煎至全熟，兩面金黃色。 

6.放入芫荽、葱粒、紅椒絲並炒勻，即可上碟。  

中火煎雞件至金黃色。(湯致遠攝)

Tips：

煎雞時不用落油，只要鑊夠熱，就不會黐底。

記者：郭秀芳

相關文章

【烹飪教煮】大廚教蝦米醬黑毛豬鬆炒露筍　一個秘訣處理肉鬆吃出彈牙口感【內附食譜】
17:09 2021/07/27
【烹飪教煮】大廚教蝦米醬黑毛豬鬆炒露筍　一個秘訣處理肉鬆吃出彈牙口感【內附食譜】
【烹飪教煮】烹飪達人示範越式椰青蝦　教自製青檸檬胡椒鹽提升風味【內附食譜】
17:04 2021/10/29
【烹飪教煮】烹飪達人示範越式椰青蝦　教自製青檸檬胡椒鹽提升風味【內附食譜】
【烹飪教煮】大廚教煮清淡抗疫營養菜式 帶子豆腐蒸蛋白佐飯開胃菜【內附食譜】
15:15 2022/03/04
【烹飪教煮】大廚教煮清淡抗疫營養菜式 帶子豆腐蒸蛋白佐飯開胃菜【內附食譜】

你可能感興趣

【烹飪教煮】大廚教蝦米醬黑毛豬鬆炒露筍　一個秘訣處理肉鬆吃出彈牙口感【內附食譜】
17:09 2021/07/27
【烹飪教煮】大廚教蝦米醬黑毛豬鬆炒露筍　一個秘訣處理肉鬆吃出彈牙口感【內附食譜】
【烹飪教煮】烹飪達人示範越式椰青蝦　教自製青檸檬胡椒鹽提升風味【內附食譜】
17:04 2021/10/29
【烹飪教煮】烹飪達人示範越式椰青蝦　教自製青檸檬胡椒鹽提升風味【內附食譜】
【烹飪教煮】大廚教煮清淡抗疫營養菜式 帶子豆腐蒸蛋白佐飯開胃菜【內附食譜】
15:15 2022/03/04
【烹飪教煮】大廚教煮清淡抗疫營養菜式 帶子豆腐蒸蛋白佐飯開胃菜【內附食譜】
食譜 雞肉 新會 米芝蓮 中菜 入廚資訊

最高瀏覽

【消毒槍】全城搶購納米霧化消毒槍　K Kwong警告：可致肺部永久纖維化
11:58 2022/03/10
【消毒槍】全城搶購納米霧化消毒槍　K Kwong警告：可致肺部永久纖維化
【企圖謀殺】太古廣場受襲7旬男子仍危殆　消息：23歲疑犯梅窩被捕
20:10 2022/03/10
【企圖謀殺】太古廣場受襲7旬男子仍危殆　消息：23歲疑犯梅窩被捕
【死亡個案】公立醫院昨增180名患者離世　48歲無長期病患男士敗血病後死亡
16:43 2022/03/10
【死亡個案】公立醫院昨增180名患者離世　48歲無長期病患男士敗血病後死亡