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【再被割蓆】雪姨拍片點評甜品獻「死亡之吻」　店舖即出聲明劃清界線

娛樂 12:13 2022/03/11

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雪姨復出拍甜品點評影片，兩間店舖即出聲明否認落廣告。

「富貴KOL」雪姨於今年1月底在其YouTube發放食評影片引起「盆菜風波」，之後一度「潛水」，直至2月28日，她「復出」以斷捨離作題材，拍片分享自己的感受。

雪姨再接再勵，於昨晚（3月11日）上載一條新的甜品食評影片，當中提及的3間店舖，在兩間馬上在其社交平台發聲明，澄清並無找來雪姨為其店舖賣廣告，雪姨再度被公開割蓆。

【雪姨復出】盆菜事件後雪姨教斷捨離　富貴KOL：多謝大家陪我成長

最新影片推介：Jeremy專訪

拍片比較甜品

雪姨於今年1月20日在其YouTube頻道發布食評影片，將酒店及茶餐廳的盆菜質素作比較，並因批評一間良心茶餐廳以致被網民狠批，事後掀起連串「盆菜風波」令雪姨人氣直插谷底。雖然雪姨已出道歉聲明誠心認錯，但仍難挽回聲譽。

休息一段時間的雪姨，於本月「復出」YouTube界，上載了一些日常影片「試水溫」後，昨晚上架一段於「盆菜風波」後的首條食物點評影片。

今次的主題是3間位於港島區的人氣麻糬甜品店，影片中提到的店舖包括位於大坑的Cookie Vission、位於銅鑼灣的James Bonbon Bakery，以及位於鰂魚涌的治癒果子店。

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【公關災難】雪姨盆菜風波掀市集退租潮　再三道歉退還全額租金+捐全部收益

雪姨死亡之吻

雪姨在影片中對3間店舖有讚無彈，避免再次發生同類型的「公關災難」。但在影片上架後，前後已有兩間店舖出聲明，澄清自己並無找雪姨為其賣廣告。

因為雪姨的形象「插水」，之前網民曾稱被她點名讚賞的東西像獲得「死亡之吻」一樣，James Bonbon Bakery在文末提到：「#死亡之吻來得有點突然」。而治癒果子店亦再3強調沒有找任何人為店舖宣傳，亦完全不認識對方。

兩間店舖發聲明至今，雪姨暫時未有就事件作任何回應。有網民則作出揣測：「3間得兩間出咗聲明，咁即係...」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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