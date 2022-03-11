【第五波疫情】殯儀業界指每日新冠患者離世增加負荷能力　斥港府未能配合殯葬流程

▲ （譚以諾攝）

第五波疫情嚴峻，染疫死亡的人數日益增加，醫院及公眾殮房堆積大量遺體未獲處理。殯儀業商會理事長郭凱邦今日（11日）表示，本港每日平均有百多名新冠患者離世，令每日死亡人數增至超過200人，殯儀業界的負荷能力已經差不多到極限。



殯儀業商會理事長郭凱邦接受電台訪問時指，本港每日平均死亡率有100至130人，而因為新冠疫情離世的人有百多人，即將130人再加上每日新冠患者死亡，基本上逾200人死亡，殯儀業界稱負荷能力已經差不多到極限，但都全力以赴為市民服務。

郭凱邦指，昨天有與食物及衛生局、食環署、衛生署、醫管局及入境處代表召開特別會議，討論殯儀流程是否流暢，而殯儀業界會上有反映有關情況，希望當局作出適當改善，例如食環署增加火化爐使用時段。

被問到火化時段增至逾260節。他稱當局看數字，無考慮其他配套問題，例如在公院為先人做喪事及裝身有阻礙，會影響整個喪事；到公眾殮房發死亡文件方面亦有阻滯，時間延長等問題，希望當局各部門不要逃避責任，解決不到問題，但殯儀業界仍要運作，對政府部門未能配合，感到遺憾和無奈。

被問到在寢室展示染疫遺體，會向家屬收取2萬至5萬消毒費用。他則指每間殯儀館費用不同，解釋每個員工做完後要清潔、穿上合適防護衣等，現時是非常時期，是明白業界有關做法。

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記者：余思嵐



